الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

6 عادات صحية يجب اتباعها خلال الاحتفالات فى عيد الفطر

عيد الفطر
عيد الفطر

قدمت وزارة الصحة والسكان، 6 عادات صحية يجب اتباعها خلال الاحتفالات فى عيد الفطر المبارك، وذلك فى انفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالمسجد الجامع بالقاهرة الجديدة

وأشارت وزارة الصحة إلى ضرورة اتباع النصائح الأتية…..

  • أكثر من شرب المياه
  • توقف عن التدخين أو القهوة على معدة خاوية
  • قلل من تناول الأسماك المملحة
  • تجنب المشروبات الغازية واستبدلها العصائر غير المحلاة
  • اهتم بالمشروبات الطبيعية مثل الشاي الأخضر والقرفة والحلبة
  • قسم وجبات اليوم على 5 وجبات صغيرة لتجنب الإصابة بعسر الهضم
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وزير الصحة: طوارئ بجميع المستشفيات فى عيد الفطر المبارك

غرفة الأزمات والطوارئ المركزية

وتتابع غرفة الأزمات والطوارئ المركزية، بوزارة الصحة والسكان، تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وخاصة مستشفيات المدن الساحلية، والتي من المتوقع أن يتوافد عليها أعداد كبيرة من المواطنين، وكذلك المستشفيات الواقعة على الطرق السريعة.

الصحة عيد الفطر عادات صحية التدخين المشروبات الغازية

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