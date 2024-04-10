الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تستحدث خدمات لأول مرة ضمن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر

الدكتور أحمد السبكى
الدكتور أحمد السبكى

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن استحداث خدمات لأول مرة ضمن خطة هيئة الرعاية الصحية للتأمين الطبي للاحتفالات بمناسبة عيد الفطر المبارك في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بهدف تعزيز الرعاية الطبية وتلبية احتياجات المرضى في تلك المحافظات.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور أحمد السبكي، عن استخدام أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" لأول مرة، وذلك للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، ولافتًا إلى أنه تأتي هذه الخطوة تعزيزًا للسلامة العامة وتوفير رعاية طبية متقدمة ومتخصصة والمساعدة في التعافي السريع للمصابين المحتملين.

الرعاية الصحية تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر بالتأمين الشامل

وأضاف السبكي، أنه تم أيضًا التنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لاستخدام الإسعاف النهري في إنقاذ حالات الغرق المحتملة ونقلها لأقسام الطوارئ في المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظتي الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أنه تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المثمر بين الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة لتوفير الرعاية الطبية اللازمة في أوقات الطوارئ، كما تهدف إلى ضمان توفير الرعاية الصحية السريعة والفعالة للمرضى المصابين بحوادث الغرق.

 تجهيز 6 مراكز سموم 

وأشار السبكي، إلى تجهيز 6 مراكز سموم بأحدث الأجهزة والمعامل للتعامل الفوري مع أية حالات تسمم غذائي محتملة خلال فترة الإجازات في محافظات القناة والصعيد وسيناء، ومشيرًا إلى أنه تهدف هذه الجهود إلى ضمان السلامة الصحية للمواطنين وتوفير رعاية فعالة ومتخصصة في حالات الطوارئ المحتملة.

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الرعاية الصحية: بحث فرص التعاون المشترك فى مجال جودة الخدمات الصحية

وفي سياق آخر، أكد الدكتور أحمد السبكي، على رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، واستمرار صرف أدوية الأمراض المزمنة بالمنازل، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وخاصةً الخدمات الطارئة، لضمان الاستجابة الفعالة لاحتياجات المرضى طوال فترة الأعياد، وأضاف أنه تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الهيئة بتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين في جميع الأوقات.

وأشار السبكي، إلى أنه تعد هذه الخطوات والتطويرات الجديدة جزءًا من استراتيجية هيئة الرعاية الصحية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين في محافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأنها تعكس استمرار سعي الهيئة للابتكار والتطوير المستمر في مجال الرعاية الصحية، مؤكدًا مواصلة العمل الجاد لتعزيز الرعاية الصحية واستمرار النهوض بمنظومة الرعاية الصحية في مصر.

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الرعاية الصحية خطة التأمين الطبى عيد الفطر محافظات التأمين الشامل التأمين الصحي الشامل حياة كريمه

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