الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الفطر المبارك بمحافظات التأمين الشامل

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن خطتها للتأمين الطبي خلال فترة الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على توفير كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، وذلك اتساقًا مع خطة وزارة الصحة والسكان لتأمين الخدمة الطبية للمواطنين، خلال فترة الاحتفالات بالأعياد.

وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والتخصصية التابعة لها، وكذلك وحدات ومراكز طب الأسرة، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان).

جداول الأطباء والتمريض

وتابع بيان الهيئة: تم تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، لمواجهة أي حالات طوارئ.

فيما تم متابعة توافر نسب إشغال الأسرّة بالمستشفيات، سواء بأقسام الداخلي أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، استعدادًا لأى إخطارات بالطوارئ، كما تم التأكد من توافر جميع الطعوم والأمصال، والتأكد من مصادر الطاقة المياه والكهرباء والوقود اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وأشارت الهيئة إلى تشكيل غرفة طوارئ مركزية برئاسة الهيئة، وغرف طوارئ بكل فرع من فروعها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى التنسيق الكامل والمستمر مع غرفة عمليات وزارة الصحة والسكان وهيئة الإسعاف المصرية على مدار الساعة، ومؤكدة على إدارة كافة عمليات الإبلاغ ورعاية الطوارئ المتكامل باستخدام نظام تكامل الدوائر الصحية المعزز بالشبكة الوطنية للسلامة العامة، وذلك من خلال استخدام نظام النداء الآلي من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، والتي تضمن الربط اللحظي بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية، بما يضمن وصول المصابين إلى أقرب المستشفيات وفي أقل زمن ممكن، مع متابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقًا للمعدلات العالمية.

مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"

فيما أكدت الهيئة في خطتها للتأمين الطبي استمرار فعاليات مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، واستمرار صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بكافة وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظات الست، وتقديم الخدمات الطبية وخدمات الطوارئ بوحدات ومراكز صحة الأسرة على مدار 12 ساعة يوميًا، فضلًا عن استمرار إجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج بالمنشآت المخصصة لذلك بمحافظات التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى استمرار وحدات الغسيل الكلوى بالمستشفيات فى تقديم خدماتها الطبية واستقبال المرضى، خلال فترة الاحتفال بالعيد. 

ونوه بيان الهيئة إلى تشكيل فرق للانتشار السريع والمرور على المنشآت، لافتًا إلى تكثيف المرور على كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، لمتابعة الانضباط في العمل سواء لجداول النوبتجيات من الفرق الطبية والعاملين أو الالتزام بقوائم العمليات، وذلك على مدار الساعة وطوال فترة الاحتفالات.

الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
الرعاية الصحية احتفالات عيد الفطر المبارك التأمين الصحي الشامل رفع درجة الاستعداد الأدوية رمضان بصحة لكل العيلة

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