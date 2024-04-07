5 محافظات على أعتاب حقبة جديدة من الرعاية الصحية الشاملة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال إفطار الأسرة المصرية، ضرورة وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة من خلال توفير الحياة الكريمة اللازمة وسبل جودة الحياة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية اللائقة.

وبدوره كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن خطة الوزارة لتوفير الخدمات الصحية اللائقة، في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، وذلك من خلال الاستمرار في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في كافة محافظات الجمهورية التي أحدثت طفرة كبرى في مستوى الخدمات الصحية في المحافظات التي شهدتها المنظومة حتى الآن، بالإضافة إلى استمرار المبادرات الرئاسية وقوافل حياة كريمة المجانية وغيرها.

التأمين الصحي الشامل

وقال "عبدالغفار"، إن الوزارة تستهدف التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية، حيث يتم حاليًا الانتهاء من التجهيزات والاستعدادات النهائية لبدء تدشين المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأفاد بأن المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل، ستشمل محافظات كفرالشيخ، ودمياط، والمنيا، ومطروح، وشمال سيناء، لافتًا إلى أنه يتم تأهيل المحافظات للدخول فى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وفقًا للتخطيط الصحى لكل محافظة، وذلك طبقًا للخريطة السكانية، والخريطة الوبائية، بالإضافة إلى جاهزية البنية التحتية للمنشآت الصحية.

وأضاف أن الاستعدادات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية تتضمن أيضًا حصر القوى البشرية بالمنشآت الصحية، وإنشاء قواعد بيانات العاملين، تنفيذ حزم البرامج التدريبية المتخصصة وتطبيق نظم التشغيل وتدريب أطقم الصيانة الطبية وغير الطبية، فضلًا عن التأهيل للتعامل مع نظم المعلومات والتطبيقات الإلكترونية الحديثة، وتنفيذ حزم البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العاملين بالمنشآت على معايير التسجيل والاعتماد، وتحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وغير الطبية المطلوب توفيرها، مع تصميم البنية التحتية المعلوماتية، وتخطيط آلية تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنشآت.

مبادرات الصحة العامة

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، استمرار العمل بمبادرات الصحة العامة والتي تم إطلاقها تحت شعار «100 مليون صحة»، للكشف المبكر وعلاج الأمراض لدى كافة المواطنين، والتى ساهمت فى تحسين المنظومة الصحية، حيث تم إطلاق 14 مبادرة صحية استهدفت كافة الفئات العمرية والأمراض المعدية وغير السارية والوراثية، بهدف الحفاظ على جيل خالٍ من الأمراض.

وأشار إلى أن جهود الدولة المصرية في قطاع الصحة، حققت نجاحًا ملموسًا، تمثل في ارتفاع متوسط عمر الفرد من 69.8 إلى 71.8 عام، كما انخفض معدل وفيات الأمهات إلى 17 حالة لكل 100 ألف أم، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأطفال حديثي الولادة إلى 10.02 لكل 1000 مولود.

المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إن الوزارة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة الانتهاء من إنشاء المدينة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب، والذى يحظى باهتمام رئيس الجمهورية، حيث يمثل المشروع إضافة كبرى للمنظومة الصحية في مصر، ويستهدف تحقيق التكامل بين كافة التخصصات الطبية في مكان واحد لتقديم خدمات طبية متميزة، لتصبح المدينة العلمية والبحثية والطبية نموذجًا متحضرًا يُحتذى به فى الجمهورية الجديدة، بما يتناسب مع كافة الاحتياجات الحديثة الطبية والعلمية والبحثية.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المدينة الطبية تقع على مساحة 230 فدانًا على طريق العين السخنة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة، وتضم 18 معهدًا طبيًا متخصصًا تحت سقف واحد، بسعة سريرية أكثر من 4200 سرير، فضلًا عن مراكز بحثية ومعامل مركزية وخدمات طبية تكميلية من بينها خدمات الأشعات وبنك الدم، بالإضافة إلى مدينة سكنية متكاملة للأطباء وفنادق تستهدف جذب السياحة العلاجية.

وأكد أن المدينة الطبية سوف تصبح صرحًا كبيرًا لمنظومة التدريب والبحث العلمي للفرق الطبية، باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الطبية، موضحًا أهمية توفير تدريبات مكثفة للفرق الطبية لصقل مهاراتهم في مختلف المجالات الطبية.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن عدد المشروعات التي شهدها القطاع منذ عام 2014 وحتى يونيو 2023 بلغت 965 مشروعًا، بتكلفة إجمالية 91.31 مليار جنيه، بينها 296 مشروع إنشاء جديد، بتكلفة 49.91 مليار جنيه، بالإضافة إلى 669 مشروع تطوير، بتكلفة 41.40 مليار جنيه.