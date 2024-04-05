الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

فحص 1.2 مليون مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة خلال شهر رمضان

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص والعلاج لـ  مليون و232 ألف و276 مواطن ضمن عدد من المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين، منذ بداية شهر رمضان المبارك 2024، وحتى أمس الخميس، وذلك في إطار حرص الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرات تضمنت مبادرات (الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، دعم صحة المرأة، دعم صحة الأم والجنين، فحص وعلاج الأمراض المزمنة).

وتابع "عبدالغفار" أنه تم فحص 295 ألف و773 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، وفحص  283 ألف و406 مواطن ضمن المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وفحص 37 ألف و907 سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، وفحص 537 ألف و208 سيدة ضمن الزيارات الدورية للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، فضلًا عن فحص 77 ألف و982 سيدة ( زيارة لأول مرة)، وذلك بكافة محافظات الجمهورية.

الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواطنين

المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

ولفت "عبدالغفار" إلى أن محافظة الوادي الجديد حققت أعلى نسب إنجاز في فحص وتقديم العلاج اللازم للمواكنين بنسبة 222.64% من المستهدف الخاص بها، يليها محافظة دمياط بنسبة 196.41% من المستهدف، يليهم محافظة الشرقية بنسبة 131.07% من المستهدف، يليهم محافظة الفيوم بنسبة 130.73% من المستهدف الخاص بها.

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كما أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن على اهتمام الدولة المصرية باستمرار تقديم كافة الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

مبادرة  رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

 

تقديم العلاج اللازم خدمات الفحص والعلاج المبادرات الرئاسية وزارة الصحة والسكان علاج الأورام السرطانية

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