مسئول أممى: ندعم دول شرق المتوسط لمواجهة تحديات المناخ

قال فادي الجنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، إن المنطقة العربية تعاني من تغير المناخ وتتجاوز الآثار المتصاعدة على الصحة الحدود الجغرافية، والتي ألقت بثقلها على جميع سكان المنطقة.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد الكثير من الأحداث المناخية القاسية بما فيها درجات الحرارة القياسية والعواصف والفيضانات والجفاف وحرائق الغابات، علاوة على ذلك فإن المنطقة معرضة للمزيد من الكوارث المرتبطة بالمناخ والتي ستكون لها عواقب اجتماعية واقتصادية.

وأكد أهمية توحيد الجهود مع الشركاء لتنفيذ مشروع تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في برنامج استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، مشددًا على التزام مكتب الأمم المتحدة على دعم الدول فى منطقة شرق المتوسط لمواجهة تحديات المناخ، من خلال وضع خطط لتعزيز السلطات المحلية على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية.

التكيّف مع تَغيُّر المناخ

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى يعقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الآن، بشأن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في برنامج استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين، بمشاركة المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن تسخير أوجه التآزر بين التكيّف مع تَغيُّر المناخ والحد من المخاطر في استجابات النظام الصحي الشامل للمهاجرين هو برنامجٌ مشتركٌ للصندوق الائتماني المتعدد الشركاء للهجرة، ومن المقرر البدء في تنفيذه في العراق والأردن ولبنان.

يشارك في المؤتمر الصحفي المديرون الإقليميون للمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وسيقدمون رؤى عن البرنامج وآخر المستجدات بشأنه، حيث سيشارك فى المؤتمر عثمان بلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فادي الجنان، نائب رئيس المكتب الإقليمي للدول العربية التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.