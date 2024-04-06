السبت 06 أبريل 2024
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مصر

الصحة: إطلاق خدمة الرسائل النصية لتذكير أولياء الأمور بالتطعيمات الروتينية المجانية

الدكتور حسام عبدالغفار
الدكتور حسام عبدالغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق خدمة جديدة للرسائل النصية بداية من شهر أبريل الجاري، تحت عنوان «تهنئة ولي الأمر بالمولود الجديد» ضمن المنظومة المتكاملة لخدمات مكاتب الصحة الوقائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وانطلاقا من حرص الدولة المصرية على تطوير الخدمات الصحية العامة، والوقائية المقدمة للمواطنين. 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمة الرسائل النصية، تعد خطوة هامة في إطار خطة الدولة للتوسع في استراتيجة التحول الرقمي، بهدف توعية أولياء الأمور بأهمية الحصول على التطعيمات الروتينية المجانية لأطفالهم، وتوجيههم إلى أقرب وحدة صحية للحصول على الجرعات المقررة. 

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وأضاف المتحدث الرسمي، أن هذه المنظومة المميكنة تأتي في إطار الشراكة بين الوزارتين وتكامل قواعد البيانات بين جهات الدولة المختلفة، حيث تعمل خدمة الرسائل النصية بمنظومة قيد المواليد والوفيات على التكامل مع منظومة التطعميات الروتينية في إرسال رسائل نصية لأولياء الأمور، للتهنئة بالمولود الجديد والتذكير بموعد الجرعات المستحقة من التطعميات قبل 48 ساعة، من موعد الجرعة المستحقة، وذلك لضمان تلقي الأطفال لتطعيماتهم في الوقت المناسب.

ضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة للشؤون الوقائية، إن هذه الخدمة تُعدّ خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لضمان حصول جميع الأطفال على التطعيمات الروتينية، والتي تمثل أحد أهم وسائل الوقاية من الأمراض المعدية، حفاظًا على صحة الأجيال القادمة.

وأضاف الدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، أن خدمة الرسائل النصية تُعدّ أداةً مهمةً لتوفير الخدمات الصحية بشكلٍ فعّالٍ، مؤكدا التزام وزارة الصحة بتطوير الخدمات الصحية الإلكترونية وتوفيرها للمواطنين بشكلٍ سهلٍ وبسيط.

فيما أشار المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية والمدير التنفيذي للمركز الوطني للبنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية، إلى أن وزارة التخطيط تعمل على دعم عمليات التحول الرقمي وتوفير كافة سبل دعم وتحسين كفاءة أداء الخدمات من خلال وسائل جديدة وقنوات متعددة.

يُذكر أن منظومة الرسائل النصية المتكاملة للخدمات الوقائية، تستهدف جميع الأطفال المصريين وغير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية، حيث تستهدف الأطفال منذ أول أيام ولادتهم، وحتى عمر 18 شهرًا، للوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم والتي تتضمن (شلل الأطفال، الدرن، الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، التيتانوس الوليدي، الدفتيريا، السعال الديكي، الإنفلونزا البكتيرية ب، الحصبة، الحصبة الألمانية، النكاف)، وذلك حفاظًا على إنجازات الدولة المصرية في القطاع الصحي، كما تهدف منظومة قيد المواليد والوفيات بمكاتب الصحة إلى التكامل مع جهات الدولة المختلفة وإتاحة بيانات المواليد والوفيات لحظيًا لتحسين كفاءة أداء الخدمات الصحية.

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