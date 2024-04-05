الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"الصحة العالمية" تكرر دعواتها لتوفير ممر آمن لتوصيل المساعدات لشمال غزة

المنظمة العالمية
المنظمة العالمية

أكملت منظمة الصحة العالمية "مهمة معقدة للغاية" لتوصيل المساعدات الطبية إلى المستشفيات في شمال غزة أمس الخميس.

وعلى الرغم من "الأعمال العدائية المستمرة" في مدينة غزة، تم تسليم الإمدادات إلى حوالي 1000 مريض في كل من مستشفى الصحابة والأهلي، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور له عبر منصة “إكس”.

وقال تيدروس إن مستشفى الصحابة تلقى أيضًا شحنة واحدة من المواد الغذائية المعلبة، وتم نقل مريض يعاني من إصابات معقدة في الأطراف السفلية بنجاح من الأهلي إلى مستشفى ميداني في رفح.

وأضاف تيدروس: "في الطريق إلى الشمال، تم توزيع بعض الإمدادات الطبية والمواد الغذائية ذاتيًا على المجتمعات اليائسة التي تعاني من الجوع"، لكنه حث على الحاجة إلى المزيد من الإمدادات الطبية والغذاء لخدمة "مئات المرضى".

واختتم “تيدروس” حديثه، بتكرار الدعوات لتوفير ممر مستدام وآمن لتوصيل المساعدات الإنسانية داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

توصيل الامدادات الطبية 

 

txt

الأمم المتحدة: تحركات المساعدات الإنسانية فى غزة ستستأنف الليلة

ووفقاً لشبكة سي ان ان الامريكية فان النجاح في توصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها يأتي بعد عدة أشهر من الصعوبات في إيصال المساعدات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

 وذكرت وكالة الأمم المتحدة أن القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبًا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت إن فرق الإغاثة الطبية اضطرت إلى إلغاء بعثات التسليم المتكررة في يناير بعد فشلها في الحصول على ضمانات أمنية.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية منعت 30% من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في مارسن حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير صادر اليوم الجمعةز 

المنظمة العالمية غزة المستشفيات شمال غزة المساعدات الطبية

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

محمد شريف يدخل تاريخ دوري روشن السعودي بعد هدفه في الهلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

حكايات رمضانية من حارة درويش

رمضان في المعز.. تجربة لا تنسى

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا