"الصحة العالمية" تكرر دعواتها لتوفير ممر آمن لتوصيل المساعدات لشمال غزة

أكملت منظمة الصحة العالمية "مهمة معقدة للغاية" لتوصيل المساعدات الطبية إلى المستشفيات في شمال غزة أمس الخميس.

وعلى الرغم من "الأعمال العدائية المستمرة" في مدينة غزة، تم تسليم الإمدادات إلى حوالي 1000 مريض في كل من مستشفى الصحابة والأهلي، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في منشور له عبر منصة “إكس”.

وقال تيدروس إن مستشفى الصحابة تلقى أيضًا شحنة واحدة من المواد الغذائية المعلبة، وتم نقل مريض يعاني من إصابات معقدة في الأطراف السفلية بنجاح من الأهلي إلى مستشفى ميداني في رفح.

وأضاف تيدروس: "في الطريق إلى الشمال، تم توزيع بعض الإمدادات الطبية والمواد الغذائية ذاتيًا على المجتمعات اليائسة التي تعاني من الجوع"، لكنه حث على الحاجة إلى المزيد من الإمدادات الطبية والغذاء لخدمة "مئات المرضى".

واختتم “تيدروس” حديثه، بتكرار الدعوات لتوفير ممر مستدام وآمن لتوصيل المساعدات الإنسانية داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

توصيل الامدادات الطبية

ووفقاً لشبكة سي ان ان الامريكية فان النجاح في توصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها يأتي بعد عدة أشهر من الصعوبات في إيصال المساعدات إلى الأماكن التي تشتد الحاجة إليها في غزة.

وذكرت وكالة الأمم المتحدة أن القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبًا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن.

وقالت منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت إن فرق الإغاثة الطبية اضطرت إلى إلغاء بعثات التسليم المتكررة في يناير بعد فشلها في الحصول على ضمانات أمنية.

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن السلطات الإسرائيلية منعت 30% من بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة في مارسن حسبما افادت شبكة سي ان ان الامريكية في تقرير صادر اليوم الجمعةز