الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الدواء: ورشة عمل حول التعديلات الحديثة على الدليل التنظيمى لقواعد متغيرات المستلزمات الطبية

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ورشة عمل خاص بالتعديلات الحديثة على الدليل التنظيمي لقواعد متغيرات المستلزمات الطبية. 


وتهدف ورشة العمل إلى توضيح التحديثات الجديدة في الإجراءات والقواعد المتبعة لإجراء المتغيرات على المستلزمات الطبية المسجلة، مع شرح مفصل لكافة المستجدات في خطوات التقديم والمتغيرات التي تهدف لتيسير الإجراءات. 

مصانع المستلزمات الطبية

وأشارت إلى أن الورشة تهدف أيضًا إلى توضيح دور شركات ومصانع المستلزمات الطبية عملًا على سرعة الانتهاء من إجراءات التقديم، كما تتضمن الورشة عرضًا توضيحيًا لمحتويات ملف التقديم وكيفية تقييمه. 

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وقالت هيئة الدواء، إنه من المقرر انعقاد ورشة العمل الخميس الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٤ بمقر هيئة الدواء المصرية بالمعادي ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن الورشة مقدمة لممثلي شركات ومصانع المستلزمات.


وأفادت بأن الورشة التدريبية تبدأ من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة والنصف مساءً، حيث إن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب الثلاثاء الموافق 16 أبريل، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

اليقظة الدوائية

وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية الخاصة بكيفية اكتشاف وإدارة إشارات المأمونية في مجال اليقظة الدوائية.


تهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بكيفية اكتشاف وتقييم إشارات المأمونية الناتجة عن مصادر متعددة، وكيفية الإبلاغ عنها إلى الإدارة العامة لليقظة الصيدلية، بالإضافة إلى التعريف بقواعدMedDRA، مع التطبيق العملي.

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وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الإثنين الموافق ٢٢ أبريل ٢٠٢٤  ولمدة يومين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية بالمنصورية، حيث إن الدورة مقدمة لممثلي اليقظة بشركات الأدوية.


وقالت إن الدورة التدريبية تبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثالثة والنصف مساءً.


آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأحد الموافق٢٠ أبريل ٢٠٢٤، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.

الدواء الدليل التنظيمي المستلزمات الطبية الورشة التدريبية هيئة الدواء المصرية

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