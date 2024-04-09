الثلاثاء 09 أبريل 2024
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مصر

"الصحة" تطلق مبادرة الرئيس للكشف عن اضطرابات طيف التوحد

الدكتورة منن عبد
الدكتورة منن عبد المقصود

أعلنت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، عن إطلاق مبادرة الرئيس لـ"الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد"، في مركزي رعاية أولية بمحافظة القاهرة، لافتة إلى أنه سيتم التوسع في باقي مراكز الرعاية الأولية، بالإضافة إلى المراكز المتخصصة للتعامل مع حالات التوحد.


وأشارت "منن"، لـ"الدستور"، إلى أنه تم فتح مراكز متخصصة للتعامل مع حالات التوحد في مستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية فى العباسية وأسيوط وسوهاج والمعمورة، وجار الانتشار فى باقى المحافظات قريبًا.


وأوضحت أن نسبة الإصابة العالمية بمرض التوحد تمثل واحدًا لكل 58 شخصًا، لافتة إلى أنه لا توجد دراسات فى مصر حول عدد مصابي التوحد بشكل دقيق.

اضطرابات طيف التوحد

وأشارت إلى أن مبادرة الكشف والتدخل المبكر لاضطرابات طيف التوحد ستقوم بفحص الأطفال من مرض التوحد فى عمر 18 شهرًا، ثم تتم إعادته عند عمر 24 شهرًا، عن طريق المنصة الوطنية للصحة النفسية أو من خلال مراكز الرعاية الأولية ليتم بناء عليه اتخاذ قرار التحويل لمراكز التميز المجهزة وفقًا لنتائج الطفل.

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وأفادت الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بأن آلية العمل بالمبادرة ترتكز على تطبيق المسح والكشف المبكر، عن طريق مسئول المبادرة الموجود بوحدات ومراكز الرعاية الأولية، باستخدام تطبيق الـM-Chat، الذي يعد أكثر المسوح استخدامًا على مستوى العالم.

استبيان المسح 

وأضافت أنه أنه يتم ملئ استبيان المسح M-Chat بواسطة الأهل للكشف المبكر عن الحالات المشتبه في معاناتها من اضطراب التوحد، والذي سيمكن أولياء الأمور من متابعة تطور أبنائهم «عن بُعد» والحصول على التوجيهات الخاصة بالخطوات اللازمة لتعزيز نمو أطفالهم، والتوجيه بالذهاب إلى مركز طبي نفسي متخصص في طب نفس الأطفال- إذا لزم الأمر- لاتخاذ اللازم وتلقي الخدمات.

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ونوهت الدكتورة منن عبدالمقصود بأن برنامج الرعاية الصحية الأولية لطيف التوحد يستهدف هذا العام زيادة الوعي لمقدمي الخدمة، من خلال الدورات التدريبية للأطباء مقدمي الخدمة في مراكز الرعاية الأولية على تطبيق استبيان المسح الأولي لاضطراب طيف التوحد على وقع المنصة الوطنية الإلكترونية للصحة النفسية.

الصحة اضطرابات طيف التوحد مبادرة الرئيس التوحد مراكز الرعاية الأولية

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