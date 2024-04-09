الثلاثاء 09 أبريل 2024
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مصر

وفد الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحى بالدقى ويشيد بانضباط المنظومة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقّد وفد بوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مستشفى ٦ أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، للوقوف على انضباط سير العمل، ومتابعة تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة، ضمن سلسلة الجولات الميدانية المفاجئة التي يجريها وزير الصحة والسكان للمنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى ضبط المنظومة الصحية والتأكد من جودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل زيارته المفاجئة بتفقد سيارة الإسعاف المتواجدة أمام المستشفى، حيث اطلع على التجهيزات والمستلزمات الطبية المتواجدة بها، وشدد على الأطباء والفرق الطبية بسرعة مغادرة أي سيارة إسعاف بعد توصيل المريض، حتى يتسنى لها إنقاذ أرواح أخرى، بما لا يعوق سير منظومة العمل الإسعافية، حيث كانت السيارة تنقل مريضا يعاني من غيبوبة سكر لتلقي العلاج اللازم، واستمر تواجدها داخل المستشفى لمدة ساعة بأكملها.

تقرير طبى مفصل عن الحالات

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير تفقد قسم الطوارئ واطمأن على حالة المرضى المحجوزين تحت الملاحظة، كما تفقد قسم العظام والجراحة، والرعاية المركزة، وكذلك تفقد وحدة السكتة الدماغية، ووحدة رعاية القلب، واستمع إلى تقرير طبي مفصل عن الحالات والإجراء الطبي المتبع معهم، كما حرص على الاستماع إلى المرضى حيث أثنوا على الخدمات الصحية المقدمة بالمستشفى.

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ولفت "عبدالغفار" إلى أن الوزير اطلع على جدول التشغيل بالمستشفى، والذي يتضمن جدولا بمواعيد ونوبتجيات المديرين المناوبين، وكذلك جداول تشغيل أطباء الطوارئ والتمريض طوال فترة أيام عيد الفطر المبارك، وأشاد بانضباط العاملين وتواجدهم على رأس العمل، موجها برفع درجة الاستعداد للدرجة القصوى وتكثيف العمل لتقديم خدمة طبية عاجلة وفائقة للمرضى المترددين على المستشفى الذي يخدم ما يزيد على ألفي مريض يوميا، كما اطمأن على توافر أجهزة القسطرة القلبية والأشعة المقطعية، موجها بضرورة توفير جهاز أشعة الرنين المغناطيسي ضمن أعمال التطوير الجارية.

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