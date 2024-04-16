الثلاثاء 16 أبريل 2024
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مصر

الصحة: إدخال تخصص "القابلات" فى المناهج لزيادة الولادة الطبيعية

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية

كشفت الدكتورة علا خير الله رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات التي يستهدفها القطاع للحد من الولادات القيصرية وزيادة الطلب على الولادة الطبيعية، لافتة إلى أن الوزارة ستقوم بإدخال تخصص القابلات كشعبة من شعب المعاهد الفنية الصحية بدءًا من العام الدراسي 2025.

وقالت خير الله لـ"الدستور" إن الوزارة تعد حاليًا المناهج الدراسية المقرر تدريسها للقابلات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان "UNFPA"، لتخريج قابلات على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، وتشجيع السيدات على الإقبال على الولادة الطبيعية الصحية دون التعرض لمخاطر الولادة القيصرية، خاصة أن مصر من أعلى معدلات القيصرية على مستوى العالم.

متابعة معدل الولادات الطبيعية والقيصرية فى المستشفيات 

وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الوزارة تتابع بشكل مستمر معدل الولادات الطبيعية والقيصرية في المستشفيات ضمن خطتها للحد من زيادة معدلات الولادة القيصرية.

الصحة: تدريب التمريض على "القبالة" للحد من الولادات القيصرية

وأضاف حسن لـ"الدستور"، أنه وفقًا لنتائج المسح الصحي السكاني 2021 /2022 فإن نسبة الولادة القيصرية في مصر بلغت 72% وهى من أعلى النسب على مستوى العالم.

وأفاد بأن وزارة الصحة وضعت شروطًا وضوابط ومحددات لإجراء الولادات القيصيرية فى كل المستشفيات، لافتًا إلى أن المستشفيات ترفع شهريًا تقارير دورية حول نسب الولادة الطبيعية والقيصرية وأسباب إجراء القيصريات فى المستشفى، ضمن خطة الوزارة للحد من معدل الولادة القيصرية.

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وأشار الدكتور عمرو حسن إلى أنه يتم تدريب الأطقم الطبية على شروط إجراء الولادة القيصرية والاعتماد بشكل أساسى على الطبيعية، وتوفير الأجهزة والمستلزمات المطلوبة.

الولادات القيصرية التدريب الصحة الولادة الطبيعية المسح الصحى السكانى

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