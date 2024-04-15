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مصر

أبرز أعراض متحور فيروس كورونا الجديد ونقطة ضعفه وكيفية الوقاية منه

كورونا
كورونا

مازالت أعراض متحور فيروس كورونا الجديد يتصدر محركات البحث العالمية وعلى رأسها جوجل، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن أعراض متحورات فيروس كورونا وطرق الوقاية من الفيروس، جاء ذلك بالتزامن مع إعلان باحثون أميركيون عن نُقطة ضعف لفيروس كورونا وذلك فى دراسة جديدة تم الكشف عنها الأسبوع الماضى.

نقطة ضعف فيروس كورونا

كشفت دراسة نشرت في دورية «فايرسيز» أن نقطة الضعف المُكتشفة لفيروس كورونا هي اعتماد الفيروس على البروتينات البشرية الرئيسية لتكاثره، وهذه النقطة يُمكن استخدامها لمنع الفيروس من إصابة الناس بالمرض، حيث عادة يتطلب البروتين المسمى «N» الموجود في كورونا الذي يُمكن الفيروس من عمل نسخ من نفسه لمساعدته على الانتشار.

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أعراض فيروس كورونا الجديد

قالت وزارة الصحة والسكان، إن أعراض متحور فيروس كورونا الجديد، تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة، وتشمل تلك الأعراض الأتى…

  • الحمى والسعال والإعياء
  • احتقان وسيلان الأنف
  • الاسهال والصداع
  • أعراض متشابهة مع البرد والانفلونزا والحساسية
  • ألم في العضلات
  • صعوبة في التنفس
  • ارتفاع في درجة الحرارة
  • الصداع والشعور بالضيق
  • والتهاب الحلق.

وأكدت الوزارة أنه في الحالات الشديدة، قد يعاني المرضى من انخفاض تشبع الأكسجين في الدم وضيق شديد في التنفس، مما يتطلب تهوية ميكانيكية.

كورونا يؤثر على الحامل

أثبتت عدة دراسات تأثير فيروس كورونا على الحوامل، حيث أكدت أن الفيروس يتسبب فى إدخال الحوامل المصابات بالفيروس إلى وحدة العناية المركزة بمعدل 4 مرات تقريبًا، بالمقارنة مع النساء الحوامل اللواتي لم يصبن بفيروس كورونا، كما إنهن كنّ أكثر عرضة بمعدل 15 مرة لحاجتهن إلى تنفس اصطناعي، و7 مرات أكثر عرضة للوفاة.

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أعراض متحور فيروس كورونا الجديد وتأثيره على الحوامل والأطفال

كما إنه سجّل لديهن خطرًا أعلى للإصابة بمقدمات الارتعاج، والجلطات الدموية، والمشاكل الناجمة عن ارتفاع ضغط الدم، كما أن الأطفال الذين وُلدوا لأمهات مصابات بفيروس كورونا كانوا أكثر عرضة للولادة المبكرة، وانخفاض بالوزن.

طرق الوقاية من فيروس كورونا الجديد

يمكن الوقاية من فيروس كورونا باتباع الخطوات التالية..
- استخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة سيئة التهوية.

- والبقاء في المنزل في حال الإصابة بأعراض تنفسية.

- تجنب مخالطة المرضى واستخدام أدواتهم حتى لا تصاب بالأعراض.

- الحرص على استخدام الفيتامينات التي من شأنها أن تزيد وترفع معدلات المناعة.

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