الرعاية الصحية: تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 236 مركز ووحدة طب أسرة

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن محور التحول الرقمي هو أبرز ركائز عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى سعي الهيئة لتسخير كافة إمكاناتها والموارد المتاحة بها، بل وإبرام العديد من بروتوكولات التعاون لدعم وتعزيز وتطوير التحول الرقمي ونظم المعلومات بالهيئة، مؤكدًا أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا كبيرًا في خدمات التحول الرقمي بالهيئة وهو ما يحقق طفرة نوعية غير مسبوقة في الخدمات المقدمة للمواطن.

وقال لـ"الدستور"؛ إن الهيئة كان لها تجربة فى استخدام الذكاء الاصطناعى خلال التأمين الطبي لمؤتمر المناخ cop27 الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ، حيث تم تعزيز مستشفى شرم الشيخ بالاستعانة بالروبوتات ذكية المعتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يأتي اتساقًا مع الرؤية الطموحة للهيئة والتي تخطط من خلالها لتقديم مجموعة من الحلول الرقمية الذكية والمتطورة، لرقمنة كافة الخدمات الطبية.

وأفاد بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية تبنت رؤية التحول الرقمى واستخدام تكنولوجيا المعلومات في دعم واتخاذ القرار كجزء من رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة في التحول الرقمي لجميع القطاعات والمؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين وإنشاء قواعد بيانات مؤمنة للدولة، وظهر ذلك من خلال رقمنة الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل والمنشآت الصحية التابعة للهيئة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف أن رقمنة الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ستتم من خلال ميكنة الأقسام المختلفة بالمنشآت الصحية فى المحافظات (بورسعيد – الأقصر- الاسماعيلية - جنوب سيناء - السويس - أسوان)، وذلك كحجر أساس للتحول الرقمي وبالتالي إنشاء ملف طبي إلكتروني موحد لكل منتفع داخل المحافظات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل لتسهيل وصول المريض للخدمات الصحية وتسهيل الوصول إلى بيانات المريض التي تساعد الطبيب علي اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وبالتالي إنشاء قواعد بيانات لإستخراج تقارير واحصائيات مما يدعم متخذي القرار ويسهم في توفير المعلومات الدقيقة لصنع السياسات الصحية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية الصحية دأبت على استخدام آليات الميكنة والتحول الرقمي لتطويع التكنولوجيا بما يخدم المريض ويسهم في تحقيق رؤيتها واسترتيجيتها الرامية نحو تقديم خدمة صحية مميزة ومتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يدعم متخذي القرار، وتابع قائلا: لذا اعتمدنا في هيئة الرعاية الصحية على المنظومة الإلكترونية لمؤشرات الآداء ولوحات البيانات الإلكترونية dash board التي تربط كافة أفرع الهيئة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمقر الرئيسي للهيئة، فهي تتضمن معلومات لحظية ومؤشرات رقمية تدعم في اتخاذ القرار فتتضمن معلومات عن الزيارات المنزلية والمؤشرات المالية والتقارير الطبية والفحص الطبي الشامل ونسب الإحالة اليومية من مراكز ووحدات طب الأسرة إلى المستشفيات، ونسب اشغال مستشفيات هيئة الرعاية الصحية وكذلك كل ما يخص المريض والفريق الطبي وتحليل أرشفة الأشعة ومنظومة التقارير الطبية، وغيرها من المؤشرات التي تدعم متخذي القرار.

لوحات البيانات الإلكترونية

وأكد رئيس الهيئة أن لوحات البيانات الإلكترونية تُحدِّث بشكل لحظي نسب الإشغال في الأقسام الداخلية، والرعايات المركزة، والحضانات، وتوافر الأدوية والمستلزمات في المستشفيات التابعة للهيئة في المحافظات وهو ما يعزز قدرة الهيئة وجاهزيتها لمجابهة أي طارئ، وتعطي منظومة لوحات مؤشرات الأداء للمنشآت الصحية التابعة للهيئة معلومات مدققة عن معدلات الإصابة بالأمراض وفقًا للشرائح العمرية المختلفة موزعة على التقسيم الجغرافي لكل محافظة، كما تم تطوير المنظومة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء الطبي والمالي لكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأضاف أن المنظومة الإلكترونية لمؤشرات الآداء تعطى مؤشرات عن معدلات الإنفاق الشهري والربع سنوي والسنوي بالمقارنة بالخدمات الطبية المقدمة، ونسب رضاء المواطنين عن تلك الخدمات، مما يعد تجسيدًا لمفهوم الرعاية الصحية المبنية على القيمة "Value-based Health Care".

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المنظومة الالكترونية هي أهم مكتسبات المرحلة الأولى لمشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، منوهًا إلى أنها تعد أداة فعالة ودقيقة للتخطيط الصحي للمحافظات القادمة المقرر ضمها للمنظومة.

ولفت رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن التكلفة الإجمالية لإعداد البنية التحتية التكنولوجية ونظم الميكنة والتحول الرقمي بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بلغت 5 مليار جنيه، وذلك في 6 محافظات وهم (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، السويس، أسوان، جنوب سيناء).

نظم الميكنة والتحول الرقمي

وأشار إلى الانتهاء من تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي داخل 236 مركز ووحدة طب أسرة ضمن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالمحافظات الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، فيما تم تفعيل منظومة المعامل LIS بـ 237 منشأة صحية بالمحافظات الست، كما تم أرشفة الأشعة الإلكترونية PACS بـ 68 منشأة طبية إضافة إلى ميكنة العيادات الخارجية بـ 25مستشفى، والطوارئ ب 23 مستشفى بمحافظات «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان».

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة تسير بخطى ثابتة لأن تكون أول هيئة رقمية بالكامل في مصر، لافتًا أن محور التحول الرقمي بهيئة الرعاية الصحية يتمحور حول مجموعة ركائز تضم الملف الطبي الإلكتروني الموحد للمريض EMR، والأرشفة الالكترونية للأشعة PACS، التشخيص بالأشعة عن بعد TELERADIOLOGY، إدارة دورة الإيرادات RCM، والأرشيف الالكتروني E - ARCHIVING، وميكنة المعامل LIS، تشخيص اعتلال الأنسجة عن بعدDIGITAL PATHOLOGY، الطب الإتصالي عن بعد TELEMEDICINE، إدارة الأصول، إدارة الموارد المؤسسية، إدارة المواردالبشرية HITS.

وأوضح أن الملف الطبي الإلكتروني الموحد EMR يوفر المعلومات الدقيقة لكل مريض لرسم الخريطة الصحية للمحافظة، فضلًا عن أنه يعزز إنشاء سجل صحي الكتروني متكامل لكل محافظة

وتابع: إدارة الشكاوى تعمل أيضًا بشكل رقمي وهو ما يضمن الآنية والدقة في آن واحد، وكذلك التأكد من مدى رضاء المنتفعين عن الخدمات المقدمة بمنشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر آليات تكنولوجية رقمية ذكية، حيث تمكن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل من الرقابة على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بشكل مميكن بما يضمن استمرارية جودة الخدمة الطبية اللائقة المقدمة للمواطن.

وتُولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتطوير وميكنة منظومة العمل الحكومى، وفي هذا السياق يتم تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع عدة وزارت على سبيل المثال وزارات التخطيط والاتصالات والإنتاج الحربي وغيرها من الوزارات المعنية، ويرمي التعاون بين كافة الجهات المعنية، إلى تنفيذ بنية معلوماتية رقمية تربط كافة المستشفيات ووحدات الرعاية الطبية بعضها البعض، بمنظومة رقمية ذكية مؤمنة.