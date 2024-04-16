الثلاثاء 16 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"الدواء" تحذر من خطورة شراء أدوية إنقاص الوزن عبر الإنترنت: تسبب أضرارًا بالغة

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة شراء أدوية إنقاص الوزن المروج لها عبر الإنترنت، وذلك فى تقرير رسمى لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك". 

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وأفادت هيئة الدواء المصرية، بأن بعض أدوية إنقاص الوزن تباع عبر الإنترنت؛ إلا أنها من الممكن أن تحتوي على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام.​​

 

تحذيرات من  شراء الأدوية مجهولة المصدر

ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم شراء الأدوية مجهولة المصدر المتوفرة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن؛ حيث إنها من الممكن أن تسبب أَضرارًا صحية بالغة، كما أكدت ضرورة أن تكون الأدوية المستخدمة مسجلة رسميًا بهيئة الدواء المصرية؛ لضمان الحصول على دواء آمن وفعال.​

الدواء انقاص الوزن الإنترنت مكونات ضارة مجهولة المصدر

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