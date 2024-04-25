الخميس 25 أبريل 2024
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مصر

الصحة: سيناء شهدت إنجاز 35 مشروعًا بتكلفة 3.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

تقدمت وزارة الصحة والسكان، بالتهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وجميع رجال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة الذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتوفير أفضل الخدمات لأهالي سيناء هذه البقعة الغالية من أرض مصر، حيث شهدت سيناء انتهاء تنفيذ 35 مشروعًا، في قطاع الصحة منذ تولى فخامة الرئيس مقاليد الحكم في البلاد عام 2014 كما يجري العمل حاليًا في تنفيذ 6 مشروعات.  

وأوضح «عبدالغفار» أن المشروعات التي تم إنجازها بمحافظة شمال سيناء، بلغت 8 مشروعات بتكلفة إجمالية 609 ملايين جنيه، بسعة 170 سريرًا، من بينها مستشفيات بئر العبد النموذجي الجديد، ونخل المركزي، وتطوير مستشفى العريش العام، ووحدة  طب أسرة الجوفة.

مشروعات بمحافظة شمال سيناء

واستطرد «عبدالغفار» أنه يجري العمل في 3 مشروعات بمحافظة شمال سيناء، وتتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بمستشفى العريش العام، ومستشفى استقبال وطوارئ رمانة، مستشفى استقبال وطوارئ بغداد، بطاقة استيعابية 166 سريرًا وبتكلفة إجمالية 224 مليونًا و257 ألف جنيه، ويجري طرح مشروع مستشفى استقبال وطوارئ الشيخ زويد بطاقة استيعابية 50 سريرًا وبتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

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وأشار «عبدالغفار» إلى الانتهاء من 27 مشروعًا، بمحافظة جنوب سيناء، بقيمة مليار، و117 مليونًا، و172 ألف جنيه، والتي تضمنت مستشفى طابا المركزي، ومستشفى سانت كاترين المركزي، ومستشفى رأس سدر المركزي، ومركز طب أسرة زهراء الطور، وأبورديس المركزي، وتطوير المبنى الهرمي بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ووحدة طب أسرة القرية البدوية بطابا، ووحدة صحة أسرة وادي تال.

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وأضاف أن عدد المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة جنوب سيناء تتضمن 3 مشروعات، بتكلفة 2 مليار و351 مليونًا، و773 ألف جنيه، بطاقة استيعابية 211 سريرًا، متضمنة مستشفى الطور الجديد، ومستشفى دهب المركزي، ومستشفى نويبع، بينما يجري الإعداد لطرح المعمل المشترك بالطور بتكلفة تقدر بنحو 100 مليون جنيه.

الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذكرى تحرير سيناء مشروع أهالي سيناء

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