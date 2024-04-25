غدًا.. جمعية عمومية لـ"أطباء القاهرة" بدار الحكمة

دعت نقابة أطباء القاهرة، أعضائها للمشاركة في جمعيتها العمومية العادية المقرر لها غد الجمعة 26 أبريل بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة.



وشددت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، على ضرورة المشاركة الفاعلة لأعضاء الجمعية العمومية في المتابعة والإشراف على كل أعمال مجلس النقابة، مشيرة إلى أن العمل النقابى يجب أن يتسم بالمشاركة ويستوعب الجميع.



ولفتت إلى أن نقابة أطباء القاهرة سخرت كل إمكانياتها على مدار العام لخدمة الأطباء الأعضاء وأسرهم، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة دفاعًا عن حقوق الأطباء.

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات

ومن جهته؛ قال الدكتور محمد البرعي، الأمين العام، إنه سيعرض تقريرًا مفصلا عن أنشطة النقابة خلال عام 2023 أمام الجمعية العمومية.

عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

وأشار الدكتور عماد سلطان، أمين الصندوق، إلى أن الاجتماع سيتضمن عرضًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن ميزانية النقابة المنهية فى ديسمبر 2022 والرد عليه، والنظر فى تعيين مراقب الحسابات.

وأضاف أنه سيعرض تقريرًا حول ميزاينة النقابة لعام 2023، وتقريرًا حول الموازنة التقديرية للنقابة لعام 2025.



وقال الدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد، مقرر لجنة الجمعية أنه تم الإنتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بعقد الجمعية العمومية والاحتفال بيوم الوفاء، لافتًا إلى أنه حال عدم اكتمال النصاب القانونى سيعقد الاجتماع التالى 10 مايو بدار الحكمة.