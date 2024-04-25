"الصحة": أعراض ضربات الشمس ونصائح تجنب الإجهاد الحرارى

قدَّم الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح التي يجب الالتزام بها لتجنب مخاطر الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، كما كشف عن الاحتياطات الصحية الواجب اتباعها خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، فضلًا عن أعراض الإصابة بضربة الشمس.

وجاءت النصائح كالتالي:

- شرب الماء أو السوائل بكمية كافية.

- تجنب التواجد في الأماكن سيئة التهوية.

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة ذات الألوان الفاتحة.

- تجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة.

- استعمال المظلة الشمسية أو القبعات الواقية لمنع التعرض المباشر للشمس.

نصائح تجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

كما أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان عن عدد من الاحتياطات التى يجب مراعاتها لتجنب مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري وهي:

- إذا كنت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة بسبب مرض معين يجب عليك الامتناع عن التعرض للشمس.

- تقليل تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح الهامة بالجسم ويؤدي إلى الدوار والجفاف.

- حماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس، لأنهم أقل مقاومة من البالغين.

- أصحاب الأمراض المزمنة عليهم عدم التعرض للشمس الشديدة لأنهم أكثر الناس عرضه للإصابة بضربات الشمس.

أعراض ضربة الشمس

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، عن أعراض ضربة الشمس والتي تشمل:

- ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

- احمرار في الوجه.

- جفاف في الجلد.

- التهاب في العين.

- حدوث إجهاد عام يصاحبه صداع وتقلصات عضلية.

- الشعور بدوار مع قيء.

- الشعور بالهذيان يؤدي إلى فقدان الوعي مع سرعة في النبض وتنفس غير طبيعي.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ضرورة استشارة الطبيب فورًا عند ظهور هذه الأعراض.

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