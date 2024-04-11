الخميس 11 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"هيئة الدواء" تحذر من الإفراط فى تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

رنجة
رنجة

كشفت هيئة الدواء المصرية، عن أضرار الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة، موضحة أن المصريين اعتادوا تناولهما في الأعياد وشم النسيم، ومع ذلك فإن أضرار الإفراط فيها عديدة، ولا بد من تجنبها.

أضرار تناول الفسيخ والرنجة

ووفق منشور للهيئة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، فإن أضرار تناول الفسيخ والرنجة تشمل الآتي:

1- ارتفاع مستويات ضغط الدم

يحتوي الفسيخ والرنجة على كميات كبيرة من الأملاح، التي تؤثر على مستويات الضغط في الدم.​

2- اضطرابات الجهاز الهضمي

ينتج عن تناول الأسماك المملحة الشعور بالانتفاخ، واضطرابات المعدة والحموضة، التي تتطور وتصبح نزلة معوية حادة. ​

3- الإصابة بمرض البتيوليزم

هذا المرض يهاجم الأعصاب، وينتج عنه إزدواج الرؤية، وصعوبة الكلام وضعف الأطراف العليا للجسم، وقد يصيب عضلات الجهاز التنفسي، ويحدث هذا المرض نتيجة الطريقة الخاطئة في حفظ الأسماك المملحة، التي تؤدي إلى نشاط معين من البكتيريا.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية، ضرورة عدم الإفراط في تناول الفسيخ والرنجة. 

الفسيخ الرنجة هيئة الدواء المصرية عيد الفطر مرض البتيوليزم

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

أول تعليق من إسماعيل هنية على نبأ استشهاد أولاده وأحفاده بقطاع غزة

باقى ساعات.. موعد صلاة عيد الفطر فى مصر الأربعاء 10-4-2024

بايدن: انهيار الناتو كارثة لأمريكا وأوروبا

مياه بارتفاع 10 أمتار.. فيضانات قياسية في روسيا وكازاخستان.. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

ونلم عاد الحكاية

ماجد حبته

مقال الرئيسين والملك

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلى والزمالك بالدورى

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

صور

المصريون.. صُنّاع البهجة

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر فى مدينة الخانكة

صلاة عيد الفطر من العياط

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33.482 شهيدًا

مهمة مروعة.. البدء فى دفن الرفات المجهولة بمحيط مستشفى الشفاء بغزة

الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في اليوم 187 للعدوان على غزة