السبت 27 أبريل 2024
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مصر

السياحة: نمو عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر فى مرسى علم بنسبة 27% وشرم الشيخ 15%

اجتماع وزير السياحة
اجتماع وزير السياحة والآثار

ثمن أحمد عيسى،  وزير السياحة والآثار، جهود كل من الوزارة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وصندوق دعم السياحة والآثار، ومجالس إداراتها، بالتعاون مع القطاع السياحي الخاص، ومؤسسات العمل المدني الممثلة للقطاع من الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، للحفاظ على معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر والتأكد من استمرار عرض المنتج السياحي المصري في الدول المصدرة للسياحة لمصر والمستهدفة.

وأكد وزير السياحة والآثار، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار، أن هذه الجهود كانت لها آثار إيجابية جيدة وملحوظة على الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة لمصر.

واستعرض الاجتماع نتائج الإجراءات السريعة التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية جراء الأحداث الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر الإيجابي على صناعة السياحة في مصر وبما أسهم في الحفاظ على الحركة السياحية الوافدة إليها، التي من بينها تواصلها المستمر مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات الدوليين وشركات الطيران المحلية والدولية، لطمأنتهم وتحفيزهم على استمرار الحركة الوافدة.

كما تمت إحاطة أعضاء المجلس بقيام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بزيادة الاعتمادات الخاصة بكل من الحملات المشتركة مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران، وكذلك حوافز تحفيز الطيران التي قدمتها الوزارة للحفاظ على الحركة ومقاعد الطيران الوافدة لمصر، إلى جانب باقة التحفيز الإضافية Booster Campaign التي قدمتها الوزارة لشركات الطيران في إطار البرنامج.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن القرارات التي تم اتخاذها خلال مجلسي إدارة الهيئة والصندوق فيما يخص برنامج تحفيز الطيران وباقة التحفيز الإضافية، أسهمت بشكل رئيسي في الحفاظ على أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري، وهو مقاعد الطيران القادمة لمصر، نظرًا لأن معظم السائحين يأتون لمصر عن طريق الطيران.

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وقد تم، خلال الاجتماع، مناقشة سياسات وآليات تحفيز الطيران خلال الفترة المقبلة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، وتم تقديم عرض تقديمي عن أبرز النتائج التي حققها برنامج تحفيز الطيران الحالي خلال الفترة من نوفمبر 2023 وحتى فبراير 2024، ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2022/2023، التي أوضحت أن هناك نسبة نمو في عدد مقاعد الطيران الوافدة لمصر، حيث زادت في مرسي علم بنسبة 27% وفي شرم الشيخ بنسبة 15% والغردقة بنسبة 14%.

 

أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم

كما شهد عدد رحلات الطيران الوافدة للمقاصد السياحية الموجودة بالبرنامج خلال ذات الفترة، نسبة نمو بلغت 25% في مرسى علم، و12% في شرم الشيخ، و14% في الغردقة.. أما أعداد الركاب شهدت نسبة نمو 22% في مرسى علم، ونسبة 13% في مدينة شرم الشيخ، ونسبة 6% في مدينة الغردقة.

وفي إطار ما تم عرضه، فقد وافق مجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثارعلى مد برنامج تحفيز الطيران الحالي الذي تقدمه الوزارة حتى 29 أكتوبر 2024 مع إجراء بعض التعديلات عليه، حيث كان من المقرر أن ينتهي العمل به نهاية شهر أبريل الجاري. 

وأكد الوزير أن الأشهر المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من إجراءات رفع درجة الحوكمة ومستوى كفاءة الأداء والإنفاق العام على بنود وأنشطة الترويج، والتنشيط، والتحفيز، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من إجراءات التفعيل الفعلي لدور ومهام لجان "المراجعة الداخلية والحوكمة" بالصندوق وبالهيئة التي تم إصدار قرارات وزارية بتشكيلها في سبتمبر الماضي.

صندوق دعم السياحة والآثار العامة للتنشيط السياحي برنامج تحفيز الطيران وزير السياحة والآثار باقة التحفيز الإضافية المنتج السياحي المصري

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