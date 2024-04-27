السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

الدولار
الدولار

تصدر سعر  الدولار اليوم السبت  27 أبريل مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024 

وتشهد هذه الأيام استقرارا في سعر الدولار اليوم السبت 27 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي حيث سجل 47.83 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

txt

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 27-4-2024 فى مصر

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سجل تداول سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.10 جنيه للشراء 48.20 جنيه للبيع.

سعر الذهب اليوم السبت 27-4-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 27-4-2024

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.0 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.02 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.00 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.02 جنيه للشراء 47.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى السبت 27-4-2024 فى مصر

سعر الدولار اليوم سعر الدولار الدولار الجنيه المصري البنوك المصرية بنك مصر

الأكثر قراءة

عاجل|يرجع لعصر تحتمس الثالث.. تفاصيل جديدة حول الكشف الأثرى بشمال سيناء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سعر الفراخ البيضاء والبيض فى بورصة الدواجن اليوم السبت 27-4-2024

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

المقاطعة تؤتى بثمارها.. تراجع جديد فى أسعار الأسماك بالغربية

عاجل.. خبراء أرصاد يحذرون من موجة حر شديدة تضرب مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

محطة تل أبيب

المزيد

أكسيوس: قطاع غزة يحتاج 70 عامًا للعودة لمستويات 2022.. والاحتلال يتعمد التدمير

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس