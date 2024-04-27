سعر الدولار اليوم في مصر 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

تصدر سعر الدولار اليوم السبت 27 أبريل مقابل الجنيه المصري تحديث يومي مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين.

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

وتشهد هذه الأيام استقرارا في سعر الدولار اليوم السبت 27 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري تحديث يومي في كافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في أول يومه بمعرفة سعر تداول العملة الأمريكية لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية من خلال شاشة التعاملات المالية وهى كما يلي:-

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ولمن يرغب في معرفة سعر بيع وشراء الدولار فقد سجل فى البنوك المصرية كالتالى:-

سجل سعر الدولار استقرارًا في البنك المركزي حيث سجل 47.83 جنيه للشراء، و47.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر تداول الدولار في بنك مصر اليوم نحو 47.85 جنيه للشراء، 47.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر تداول الدولار في البنك الأهلي، بنحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار اليوم في البنوك

سعر صرف الدولار فى بنك الإسكندرية نحو عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سجل سعر تداول الدولار في بنك قناة السويس عند 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سجل عند 47.85 جنيه للشراء و47.95 جنيه للبيع.

سجل تداول سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 47.85 جنيه للشراء، و47.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى 48.10 جنيه للشراء 48.20 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار فى بنك البركة مصر سجل 47.35 جنيه للشراء 47.45 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك الكويت الوطني مستوى 47.0 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع.

سعر تداول الدولار في بنك قطر الوطني 47.02 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.00 جنيه للشراء، و47.01 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي 47.02 جنيه للشراء 47.05 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في المصرف المتحد 47.80 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.

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