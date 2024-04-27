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الدستور يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر:

طريقة عمل البيض الملون في شم النسيم 2024

هناك طرق عدة للحصول على البيض الملون والذي يعد أحد أهم مظاهر الاحتفال بأعياد شم النسيم.

الطريقة الأولى لإعداد البيض الملون:

سلق البيض مع بعض أنواع الخضراوات والتوابل التي يوجد بها مادة صبغية بألوان مختلفة.

الطريقة الثانية..

سلق البيض الأبيض في الماء المغلي وبعد اكتمال طهيه يبرد ويرسم عليه بالألوان المائية والألوان الخشب وألوان الماركر.

الطريقة الثالثة:

استخدام الألوان الغذائية في ماء السلق للبيض وسوف يتلون البيض باللون الذي يوضع في الماء.

الطريقة الرابعة: التلوين بألوان طبيعية

كيفية تلوين البيض في شم النسيم 2024

تستخدم الألوان الطبيعية خصوصًا إذا كان البيض يقدم لأطفال صغار فيمكنهم وضع البيض أو أيديهم في فمهم دون انتباه أحد الكبار عليهم، وقد يسبب هذا ضرر على الطفل، بينما تتميز الألوان الطبيعية بعدم وجود ضرر منها وسلامتها على الأطفال ويحصل عليها من النباتات التالية :

-يتم تلوين البيض الأبيض باللون الأزرق من أوراق الملفوف البنفسجية، ويتلون البيض الأحمر باللون الوردي من أوراق الملفوف البنفسجي.

-يتلون البيض باللون الأصفر عند إضافة الكركم في الماء المغلي لسلق البيض.

-يصنع اللون الأحمر من أوراق البصل لتلوين البيض الأبيض، وتحصل على لون برتقالي مع البيض الأحمر.

-يمكن استخدام البنجر لتلوين البيض باللون الأحمر بدرجاته وكلما يظل البيض في ماء البنجر يزداد اللون.

-يستخدم الكركديه المغلي في تلوين البيض باللون الوردي والأحمر والموف حسب فترة وجود البيض في الماء المغلي.

-يستخدم ورق السلق في تلوين البيض الأبيض باللون الأخضر فهو يحمل الصبغة الخضراء ولا يحتوي على طعم.

طرق جديدة لتلوين البيض

يستخدم بعض الأطفال طرق جديدة لتلوين البيض في عيد شم النسيم، وهي طرق نظيفة وأسهل من الطرق التقليدية، ومن الأساليب الحديثة في الرسم على البيض.

الرسومات المطبوعة وطريقة استخدامها مثل الختم، منها أشكال ورد وطيور وحروف.

طريقة الملصقات التي تنزع وتلصق على قشور البيض، والقص واللصق.

الحفر بأدوات حادة ودقيقة تجرح قشرة البيض دون أن تكسرها.