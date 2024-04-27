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طريقة عمل البيتزا بالفراخ 2024 وصفة سهلة

البيتزا بالفراخ
البيتزا بالفراخ

عمل  البيتزا بالفراخ ‎‏ من السهل  الطرق التي يمكنكِ إعدادها في المنزل ولها طريقة مختلفة نتعرف على أهم هذه الطرق ولعمل واحدة من ألذ وصفات  البيتزا ويمكن اليوم تحضير البيتزا بالفراخ‎‏ في المنزل، تلك الوصفة العالمية الإيطالية الشهيرة بالفراخ للحصول على مذاق رائع  فهي واحدة من أنواع البيتزا التي يفضلها الكثيرون من الناس لمذاقها الرائع، ولاحتوائها على المزيد من القيمة الغذائية المرتفعة، اليكم طريقة البيتزا بالفراخ.

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طريقة عمل البيتزا في المنزل.. مكونات ولوازم التحضير

طريقة عمل البيتزا بالفراخ المكونات

1-اثنين  كوب من الدقيق.

2-ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

3-ربع ملعقة صغيرة من الملح.

4-ملعقة كبيرة من السكر.

5-ملعقة كبيرة من زيت زيتون.

6-نصف كوب ماء.

طريقة حشو عمل البيتزا بالفراخ‎‏:

1-بصلة مقطعة إلى شرائح.

2-عشر فصوص من الثوم المقطع إلى شرائح.

3-ربع كوب من زيت الزيتون.

4-ملعقة صغيرة من الملح.

5-ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

6-ربع ملعقة صغيرة من الريحان المجفف.

7-نصف كوب جبن موزاريلا مبشور.

8-واحد فلفل رومي أحمر كبيرة الحجم.

9-ثمان ملاعق كبيرة من جبن فيتا.

10-ربع كوب بقدونس مفروم ناعمًا.

11-اثنين  قطعة من صدور الدجاج المشوي المفروم.

طريقة تجهيز البيتزا بالفراخ‎‏

1-نخلط كل من الخميرة الفورية والدقيق والملح والسكر، ويتم العجن جيدًا حتى الحصول على المزيج مناسب. 

2-نضيف الزيت واحده واحدة  ويتم التقليب، مع فرك العجينة بباطن اليد إلى أن يختلط الزيت بالدقيق.

3-نضيف الماء بتدريج حتى الحصول على العجينة المناسبة والخالية من اي الفقاعات.

4-نضع العجين في وعاء مدهون بالقليل من الزيت، وتتم تغطية العجين بقطعة من القماش القطن، ويترك لمدة 50 دقيقة إلى أن يتضاعف العجين.

5-يتم تقليب البصل والثوم في الزيت على النارهادية إلى أن تذبل المكونات.

6-نضيف إلى ما تم تجهيزة من صلصة الطماطم، ويتم التقليب حتى الحصول على المزيج المتجانس للصلصة.

7-نضيف كل من الملح والفلفل الأسود والسكر إلى المزيج، ويتم الخلط جيدًا حتى الحصول على الصلصة الكثيفة.

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