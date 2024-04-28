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مصر

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم.. أسعار سلع التموين مايو 2024

سلع
سلع

زاد البحث عن خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يمكن لأصحاب البطاقات الاستعلام عن أسماء المدرجين وعددهم مما يترتب عليه حصة كل فرد من السلع المدعمة التي تصرفها الدولة للمستحقين وفقا لشروط وزارة التموين والتجارة الدخلية.

خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم

أتاحت بوابة مصر الرقمية كافة خدمات التموين للمواطنين في كافة محافظات الجمهورية والتي من شأنها صرف كافة المقرررات التموينية للمستفيدين وفقا لشروط وزارة التموين حيث يمكن معرفة خطوات الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والتي للتخلص فيما يلي:-

  • الدخول عبر بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة خدمات التموين.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام.
  • تحديد بداية الخدمة.
  • إدخال رقم البطاقة التموينية.
  • ظهور كافة بيانات صاحب بطاقة التموينية عبر الموقع.
  • الضغط على كلمة الموافقة على شروط وأحكام الموقع.
  • ظهور بيانات البطاقة وعدد الأفراد المدرجين عليها ورصيد البطاقة من الدعم.
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أسعار سلع التموين مايو 2024 

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع عبر بطاقة التموين خلال شهر مايو المقبل والتي تبدأ صرفها يوم الربعاء المقبل وفقا للأسعار التالية:- 

  • سعر كيلو السكر 12.60 جنيه.
  • سعر زيت خليط 800 مللي 30 جنيه.
  • علبة مرقة دجاج 6 جنيهات.
  • كيس مكرونة 800 جرام 15.5 جنيه.
  • عدس مجروش وزن 500 جرام 21 جنيه.
  • علبة فول معبأة وزن 500 جرام 9 جنيهات.
  • كيلو دقيق 18 جنيه.
  • علبة مسلي صناعي وزن 800 جرام 36 جنيه.
  • عبوة شاي ناعم وزن 40 جم سعر 5 جنيهات.
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الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة تموين 

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.

شهادة ميلاد الأبناء.

رقم تليفون صاحب البطاقة التموينية.

صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.

برنت تأميني مختوم قيمته لا تزيد على 1500 جنيه للأرملة أو المطلقة.

صورة كارنية الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.

صورة بطاقة الأسر البديلة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.

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