اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضوء الاستراتيجية الموضوعة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم على مستوى الجمهورية، بأسعار مناسبة، ومواجهة جشع التجار.

استيراد 20 ألف رأس ماشية

وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، لتوفير 20 ألف رأس ماشية، والتي سيتم استيرادها من خلال الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ وذلك لضبط أسعار اللحوم مع توفيرها بجودة عالية.

وتستهدف الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة استيراد 10 آلاف رأس ماشية من جيبوتي عبر موانئ الصومال، ضمن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك في شهر يونيو المقبل، وذلك ضمن صفقة تم التعاقد عليها في 2023، تبلغ 20 ألف رأس ماشية.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، في تصريحات، إن تلك الكميات هي الدفعة الأولى من عدد 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جييوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك، بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن بجودة عالية وأسعار مناسبة.

وصول 10 آلاف رأس ماشية

وفي ذات السياق، قال العميد هيثم البهنساوي، مستشار الشركة المصرية السودانية، في تصريحات لـ"الدستور"، إن تلك الكميات التي تم التعاقد عليها، وصلت 10 آلاف رأس ماشية منها إلى ميناء سفاجا، تمهيدًا لذبحها وطرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الممثلة في فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة بخلاف الشركة المصرية للحوم والدواجن.



وأضاف "البهنساوي" أنه تم استيراد ما يقرب من 6 آلاف رأس ماشية من السودان، وذلك خلال شهر رمضان الماضي، تم توريدها إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تم طرحها في المعارض والشوادر للمستهلكين، موضحًا أنه كان يتم تسليم "التموين" من 150 إلى 200 عجل يوميًا.



ولفت مستشار الشركة المصرية السودانية إلى أنه يوجد حاليًا نحو 4 آلاف رأس ماشية سوداني في محجر توشكى، جارٍ ذبحها لطرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية.

كان قد أوضح العميد محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر ومجزر توشكي، الذي يسع 30 ألف رأس، ومحجر ومجزر سفاجا الذي يسع 20 ألف رأس.

ولفت "السعدني" إلى أنه رغم الأزمات السياسية في السودان إلا أن توريد الماشية منها لم يتوقف منذ بدء التعاقد مع الشركة السودانية منذ عام 2015 وحتى الآن، وتحسبًا لأي ظروف طارئة؛ عددت الشركة القابضة الغذائية المناشئ لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة.

ونوه بأن محجر توشكى يتبع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وأشار إلى أنه يتم الكشف على الذبيحة مرة ثانية بعد الذبح، ثم يتم نقلها من محجر توشكى في سيارات مبردة إلى المجزر الآلي في البساتين؛ ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من أي أمراض.