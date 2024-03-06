المصيلحي: مستهدف طرح 25 الف طن دواجن برازيلي مجمدة في المعارض والشوادر ومنافذ التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه في ضوء الاستراتيجية التي تتبعها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الغذائية للمواطن المصري في كافة أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة، وبتوجيه من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وصل إلي ميناء سفاجا صباح أمس مركب من جيبوتي على متنها عدد 5 آلاف رأس أبقار حية.

وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، أن تلك الكميات قامت باستيرادها الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لطرحها خلال موسم رمضان 2024 بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 250 جنيه للكيلو مشفى، مما يساهم في ضبط الأسعار بسوق اللحوم مع توفيرها بجودة عالية.

واضاف المصيلحي أن تلك الكميات هي الدفعة الأولى من عدد 20 ألف رأس تم التصديق على استيرادها من دولة جييوتي خلال مواسم رمضان وعيد الأضحى المبارك بغرض توفير اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للمواطن المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة.

واكد المصيلحي أنه تم التعاقد على كميات ضخمة من رؤوس الماشية من السودان وجيبوتي بهدف طرحها في معارض اهلا رمضان والمنافذ السلعية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إضافة إلي التعاقد على 25 الف طن دواجن برازيلي مجمدة تم استلام 7 آلاف رأس طن منها، وجاري توريد باقي الكميات بمعدل 2000 طن شهريًا.

وقال المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من كل السلع يكفي مدة تصل إلى 12 شهرًا، ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 250 جنيهًا للكيلو الواحد، مؤكدا أن التعاقدات التي أبرمتها وزارة التموين بهدف توفير اللحوم تكفي مدة عامين.

واكد اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن معدلات الضخ اليومي من اللحوم الطازجة والمجمدة في منافذ شركات النيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية والمصرية والعامة لتجارة الجملة تصل إلي ما يزيد عن 300 رأس ماشية يوميا ترتفع الي 500 رأس ماشية في اليوم الواحد خلال شهر رمضان.

وقال أحمد كمال مساعد الوزير لشئون المشروعات والاعلام،، خلال جولة تفقدية على المجزر الآلي في البساتين التابع لشركة المصرية للحوم والدواجن بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين أنه يتم استلام يوميا ما يتراوح من 400 الي 700 رأس ماشية سودانية عبر الصنادل لمحجر ابو سمبل، مؤكدا أن إجمالي الكميات المستلمة خلال ال 48 ساعة الماضية بلغت 6 آلاف رأس ماشية من جيبوتي في ميناء سفاجا.

من جهته أوضح العميد محمود السعدني، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إنه يتم طرح متوسط يومي من 50 إلى 75 طنًا من اللحوم بالمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، موضحًا أنه يتم استلام تلك الكميات من خلال محجر ومجزر توشكي والذي يسع 30 الف رأس، ومحجر ومجزر سفاجا الذي يسع 20 ألف رأس.

وأكد السعدني أنه رغم الأزمات السياسية في السودان الي أن توريد الماشية منها لم يتوقف منذ بدء التعاقد مع شركة السودانية منذ عام 2015 وحتي الآن وتحسبا لأي ظروف سياسية طارئة قامت الشركة القابضة الغذائية بتعدد المناشئ لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة، مناشدًا المواطنين بالحصول على الكميات من اللحوم بقدر احتياجاتهم فقط.

واضاف السعدني، أنه يتم يوميا ما يتراوح من 50 الي 75 طن لحوم سودانية مجمدة، ترتفع الي 120 طنا يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، لافتا إلي أن توافر اللحوم في المحاجر التابعة للدولة والتي تصل إلي 9 آلاف رأس في محجر توشكي، ومن 3 الي 5 آلاف رأس في مجزر سفاجا وترتفع الي 10 آلاف رأس عند إضافة ما تم استلامه خلال ال48 ساعة الماضية.

وكشف السعدني أن هناك 5 آلاف رأس ماشية أخري على الحدود المصرية السودانية في إنتظار دخولها الي الأراضي المصرية فور انتهاء إجراءات الكشف البيطري عليها، كما أن هناك 3 مراكب رؤوس ماشية بحمولة 5 آلاف رأس لكل مركب من جيبوتي في طريقها الي ميناء سفاجا

واكد السعدني ان محجر توشكي يقوم باتباع أعلى مستويات الإجراءات البيطرية، حيث يتم الكشف على الذبيحة قبل الذبح، ويتم الكشف البيطري عليها من خلال لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وتابع السعدني، أنه يتم الكشف على الذبيحة مرة ثانية بعد الذبح، ثم يتم نقلها من محجر توشكى في سيارات مبردة إلى المجزر الآلي في البساتين، ليتم الكشف عليها مرة ثالثة للتأكد من خلوها من أي أمراض.

وأشار السعدني، إلى أن محجر توشكي يوجد به حاليًا ما يقرب من 9 آلاف رأس، وتتم استعاضة ما يتم ذبحه بشكل دوري، مؤكدًا أنه يتم الكشف البيطري علي الماشية في السودان وفي توشكي وفي مجزر البساتين، من خلال أطباء بيطريين، وذلك للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض.

وقال السعدني، إنه يتم شحن اللحوم السودانية من محجر توشكي إلى المجزر الآلي في البساتين بالقاهرة خلال 24 ساعة، ويتم صرفها بشكل دوري لمنافذ المجمعات الاستهلاكية وشوادر ومعارض أهلًا رمضان.

وأضاف السعدني أن الشركة المصرية للحوم والدواجن يتبعها أسطول من السيارات المبردة يتخطي 65 سيارة تتراوح سعات السيارات من 2 و4 و10 أطنان وحتى 25 طنًا، وهي جاهزة للتوجه لأي منطقة داخل مصر، علاوة على السيارات المبردة الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع السعدني أنه تتم تغطية كل احتياجات معارض أهلًا رمضان من لحوم ودواجن في جميع محافظات الجمهورية دون وجود أي عجز في الكميات المطروحة في المعارض.

وأوضح السعدني، أنه يتم أيضًا طرح دواجن محلية وبرازيلية بسعر 100 جنيهًا للكيلو الواحد، ويتم ضخ كميات ضخمة منها لكل المنافذ التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية سواء من معارض سلعية أو منافذ بيعية.

وقال السعدني أنه يتم طرح مجزءات الدواجن (صدور) زنة 450 جراما بسعر 57 جنيها، والاوراك زنة 900 جراما بسعر 90 جنيها.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الاعلامي بوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية في كافة معارض وشوادر اهلا رمضان بأسعار أقل من السوق المحلية بنسبة تصل إلي 30٪.

واضاف الشحات أنه يتم أيضا طرح اللحوم والدواجن في السيارات السلعية المتنقلة في كافة محافظات الجمهورية خاصة المناطق الأكثر احتياجا.