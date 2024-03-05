الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التموين": تنقية وتنقيح السجلات التجارية و"كود موحد" لكل نشاط تجاري

الدكتور إبراهيم عشماوي
الدكتور إبراهيم عشماوي

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس  جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم تنقية وتنقيح كافة السجلات التجارية بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية اليوم على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية أن تنقية وتنقيح السجلات التجارية بهدف التأكد من نشاط كل منشأة تجارية.

تابع، أنه سيتم أيضا عمل كود موحد لكل نشاط تجاري في حالة وجود أكثر من مسمى له، مثل محال الحلاقة، فتعرف بأسماء صالون تجميل، كوافير، حلاق، وخلافه.

أوضح عشماوي، أنه لوحظ أيضا وجود سجلات تجارية لنشاط معين ويقوم ببيع أكثر من منتج أخر بخلاف المنتج الأساسي.

الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية المؤتمر الصحفي نشاط تجاري صالون

مواد متعلقة

بلوجر تنصب على أكثر من 2000 سيدة بمليار جنيه.. محامية تكشف التفاصيل

السيجيني:تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لضبط أسعار السلع في الأسواق

تموين القاهرة: ضبط 6 طن دقيق مجهول المصدر ومنع استخدامها داخل مخبز وحلواني بالعباسية

جودة عبدالخالق: ترسيخ «الاستغناء» لدى المصريين أهم من «منجم السكرى» و«حقل ظُهر».. و70% من الاستهلاك رفاهيات

الدكتورة رانيا يحيى: الهوية المصرية فى خطر وأصبحنا أشبه بمن رقص على السلم لا حافظنا على أصالتنا ولا تحوّلنا إلى أوروبيين بشكل كامل

أسطورة.. أحمد خالد توفيق

أشهر بائع أنتيكات فى سوق الجمعة: "الهرم بـ 5 جنيه ورأس نفرتيتي بـ 50" (فيديو)

وزير قطاع الأعمال لـ"الدستور": افتتاحات فى المصانع واستثمارات جديدة خلال العام الجديد

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس وزراء الاحتلال مُحاصر فى حكومته.. ماذا تريد واشنطن من احتواء بينى جانتس؟

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تخفيضات كبيرة فى أسعار السلع واللحوم والدواجن بمنافذ "الزراعة"

آخر ما بحثت عنه نيرة طالبة العريش على جوجل.. صدمة لأسرتها

كولر يستقر على قائمة الأهلى لمواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جامعات مصر.. والمجر

وائل لطفي

نقاش حول المستقبل

لواء. محسن الفحام

قادرون بدون اختلاف

عبدالوهاب داود

«تترات» رمضان والفاصل الإعلانى

محاسن السنوسي

قوة "مليحة" الناعمة

لواء.حمدى البطران

أسواق الكتب القديمة

جمال-أسعد

الدولة الفلسطينية

أحمد غنام

Succession .. دروس الإدارة من أبطال التليفزيون: لوجان روى.. بطل أم ضحية؟ (1)

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

دعوة استثنائية.. زيارة الوزير بينى جانتس إلى واشنطن.. ما الدلالات؟

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين من مدينة حمد شمال خان يونس

محرقة غزة.. جيش الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين لليوم 151 تواليًا