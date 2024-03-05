"التموين": تنقية وتنقيح السجلات التجارية و"كود موحد" لكل نشاط تجاري

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيتم تنقية وتنقيح كافة السجلات التجارية بداية من شهر أبريل المقبل.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية اليوم على هامش المؤتمر الصحفي المنعقد في مقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية أن تنقية وتنقيح السجلات التجارية بهدف التأكد من نشاط كل منشأة تجارية.

تابع، أنه سيتم أيضا عمل كود موحد لكل نشاط تجاري في حالة وجود أكثر من مسمى له، مثل محال الحلاقة، فتعرف بأسماء صالون تجميل، كوافير، حلاق، وخلافه.

أوضح عشماوي، أنه لوحظ أيضا وجود سجلات تجارية لنشاط معين ويقوم ببيع أكثر من منتج أخر بخلاف المنتج الأساسي.