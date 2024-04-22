مصر تستعد لعيد الأضحى.. استيراد 10 آلاف رأس ماشية من جيبوتى

في إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية لعيد الأضحى المبارك، تستهدف الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة استيراد 10 آلاف رأس ماشية من جيبوتي عبر موانئ الصومال، تأتي هذه الخطوة ضمن صفقة تم التعاقد عليها في عام 2023 لتوفير 20 ألف رأس ماشية استعدادًا للمناسبات الدينية.

وصول الدفعة الأولى

أكد العميد هيثم البهنساوي، مستشار الشركة، أنه تم استلام 10 آلاف رأس ماشية من إجمالي العدد المتعاقد عليه، وصلت بالفعل إلى ميناء سفاجا، سيتم ذبح هذه المواشي وطرحها في منافذ الوزارة المختلفة، بما في ذلك فروع شركات المجمعات الاستهلاكية وشركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، بالإضافة إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن.

جهود سابقة

وأوضح البهنساوي أنه تم استيراد ما يقرب من 6 آلاف رأس ماشية من السودان خلال شهر رمضان الماضي، تم توريدها إلى الشركة المصرية للحوم والدواجن بوزارة التموين، وتم طرح هذه المواشي في المعارض والشوادر للمستهلكين، حيث تم تسليم ما بين 150 و200 عجل يوميًا.

الوضع الحالى

وأشار البهنساوي إلى أنه يوجد حاليًا حوالي 4 آلاف رأس ماشية سودانية في محجر توشكي، جار ذبحها وطرحها في منافذ وزارة التموين.