8 مليارات دولار حجم الإفراجات الجمركية.. تفاصيل اجتماع "التموين" لخفض أسعار السلع

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة بهدف بحث خفض أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام أن غرفة الجيزة التجارية هى أول غرفة تعلن عن تخفيض الأسعار، وقد بلغ عدد السلع التى انخفضت 15 منها سلع غذائية وغير غذائية.

وقال كمال إن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار، فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقى السلع وعلى رأسها الحديد، والأسمنت، والأجهزة الكهربائية والتى من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

وأشار كمال إلى أن العيش الحر انخفض والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادة الغرف التجارية والصناعات، موضحا أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت 8 مليارات دولار الفترة الماضية منها سلع أساسية وأعلاف، مما ساهم فى زيادة المتاح من السلع مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار.

وأوضح أن جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن وبالفعل انخفض الزيت 35%، الدقيق 35% وننتظر انخفاض السلع المعمرة الأيام القادمة.

من جهته، قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية إن الفترة الحالية شهدت توزانا فى سعر الدولار مما ساعد على

انخفاض التكلفة النهائية للمنتج، بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية.

وأوضح الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقص كبير فى الدولار خاصة مع وجود الحوثيين فى البحر الأحمر مما قل إيرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لأوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن أفريقيا تستورد بقيمة 500 مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجارى لأفريقيا.

وأضاف أن سعر طن الدقيق انخفض من 22 الف إلى 16 ألف جنيها للطن، مشيرا إلى أن شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز، وتم إصدار تسعيرة جبرية للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك للتأكد من الوزن والسعر.

وتابع الشاهد أنه بناءً على ذلك انخفض سعر الرغيف السياحى من 3 جنيهات إلى 1.5 جنيها للرغيف زنة 80 جرام وتم طرح الرغيف السياحى زنة 40 جرام بسعر 1 جنيها، كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت حيث تراجع سعر لتر الزيت الخليط من 100 جنيها زنة 1 لتر إلى 65 جنيها.

وبالنسبة للقطاع الصناعى، قال "الشاهد" إن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى 40 جنيها للدولار كان يحق ربح وهمى للتجار، بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام.

بينما أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن مبادرة خفض العيش السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى رحب بالمبادرة بالفعل، وتم خفض أسعار الخبز السياحى، طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو.

وقال غراب إن التوجيه نص على أن رغيف الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

ولفت أحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين، إلى أن وزارة التموين تهتم بالتاجر والمستهلك، موضحا أن هناك تعاون كبير بين الدولة وبين التجار من الوزارة والغرف التجاري، وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من المعارض مثل اهلا رمضان وأهلا مدراس سواء بالمشاركة أو الرقابة، وسيتم العمل على زيادة عدد المبادرات لتوفير السلع لمحدودي الدخل.