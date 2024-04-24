الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

8 مليارات دولار حجم الإفراجات الجمركية.. تفاصيل اجتماع "التموين" لخفض أسعار السلع

صورة
صورة

عقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية اجتماع مع مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة بهدف بحث خفض أسعار جميع السلع الغذائية والاستهلاكية.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والاعلام  أن غرفة الجيزة التجارية هى أول غرفة تعلن عن تخفيض الأسعار، وقد بلغ عدد السلع التى انخفضت 15 منها سلع غذائية وغير غذائية.

وقال كمال إن رئيس الوزراء شكل لجنة ضبط الأسعار لمتابعة انخفاض الأسعار، فضلا عن التوجيهات الوزارية بتخفيض باقى السلع وعلى رأسها الحديد، والأسمنت، والأجهزة الكهربائية والتى من المتوقع انخفاضها الفترة المقبلة.

وأشار كمال إلى أن العيش الحر انخفض والتزم الكثير من التجار بتطبيق الأسعار المعلنة بمشاركة اتحادة الغرف  التجارية والصناعات، موضحا أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت 8 مليارات دولار الفترة الماضية منها سلع أساسية وأعلاف، مما ساهم فى زيادة المتاح من السلع مع هامش ربح مناسب يشعر المواطن بالتحسن وانخفاض الأسعار.

وأوضح أن جميع الجهات المسئولة بداية من الحكومة والقطاع الخاص الأجهزة الرقابية جميعها تسعى لإرضاء المواطن وبالفعل انخفض الزيت 35%، الدقيق 35% وننتظر انخفاض السلع المعمرة الأيام القادمة.

من جهته، قال أسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية إن الفترة الحالية شهدت توزانا فى سعر الدولار مما ساعد على 
انخفاض التكلفة النهائية للمنتج، بالإضافة إلى تدفقات نقدية من الأجانب والمصريين المقيمين فى الخارج ونتيجة لذلك انخفضت الأسعار وعلى رأسها المنتجات الغذائية.

وأوضح الشاهد أن الفترة السابقة شهدت نقص كبير فى  الدولار  خاصة مع وجود الحوثيين فى البحر الأحمر مما قل إيرادات قناة السويس وزادت القدرة التنافسية لمصر ونتيجة لذلك زادت معدلات التصدير لأوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن أفريقيا تستورد بقيمة 500 مليار دولار سنويا وحاليا نسعى لزيادة التصدير والتبادل التجارى لأفريقيا.

وأضاف أن سعر طن الدقيق انخفض من 22 الف إلى 16 ألف جنيها للطن، مشيرا إلى أن شعبة المخابز قدمت مبادرة لتخفيض سعر الخبز، وتم إصدار تسعيرة جبرية  للخبز ومراقبة من خلال وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك  للتأكد من الوزن والسعر.

وتابع الشاهد أنه بناءً على ذلك انخفض سعر الرغيف السياحى من 3 جنيهات  إلى 1.5 جنيها للرغيف زنة 80 جرام وتم طرح الرغيف السياحى زنة 40 جرام بسعر 1 جنيها، كما انخفضت أسعار المكرونة والزيوت حيث تراجع سعر لتر الزيت الخليط  من 100 جنيها زنة 1 لتر إلى 65 جنيها.

وبالنسبة للقطاع الصناعى، قال "الشاهد" إن اختلاف سعر الدولار بين البنوك والسوق السوداء يصل إلى 40 جنيها للدولار  كان يحق ربح وهمى للتجار، بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخام.

بينما أكد عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز أن مبادرة خفض العيش السياحى كانت صادرة من شعبة المخابز بعد التواصل مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والذى رحب بالمبادرة بالفعل، وتم خفض أسعار الخبز السياحى، طبقا للتوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم اسعار الخبز السياحي الحر والفينو.

وقال غراب إن التوجيه نص على أن رغيف  الخبز السياحي الحر وزن 80 جرام 150 قرش ووزن 40 جرام 75 قرش ووزن 25 جرام 50 قرش، كما شمل القرار الوزاري اسعار الفينو ب 150 قرش لوزن 50 جرام و100 قرش لوزن 35 جرام.

ولفت أحمد أبو الفضل مستشار وزير التموين، إلى أن وزارة التموين تهتم بالتاجر والمستهلك، موضحا أن هناك تعاون كبير بين الدولة وبين التجار من الوزارة والغرف التجاري، وهي علاقة تمتد لسنوات في عدد كبير من المعارض مثل اهلا رمضان وأهلا مدراس سواء بالمشاركة أو الرقابة، وسيتم العمل على زيادة عدد المبادرات لتوفير السلع لمحدودي الدخل.

وزارة التموين والتجارة الداخلية مجلس إدارة الغرفة التجارية في الجيزة أسعار كافة السلع الغذائية أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام سلع غذائية وغير غذائية

مواد متعلقة

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

محمد الباز يكتب: إحسان عبدالقدوس يغازل السادات برسالة لعبدالناصر عن الإلحاد والجنس فى «روزاليوسف»

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

الأكثر قراءة

الموجة الأشد فتكًا.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

ترتيب فرق مجموعة بحري في القسم الثاني بـ 2024 قبل مباريات حسم الصعود

رسميًا.. إيقاف قيد الزمالك بسبب مستحقات خالد بوطيب

"الزراعة" تكشف أسباب انخفاض أسعار البصل فى الأسواق

بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط استمرار المعاش

تكافل وكرامة.. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 في مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحمن باشا

فلسطين.. نوتردام

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

صور

الجلسه الأولى مؤتمر كتاب الرئيس الصينى بالرعاية الإعلامية للدستور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

محطة تل أبيب

المزيد

الخروج الثاني.. قصة الطائفة اليهودية في مصر التي امتدت لـ 2500 عام

مدينة خيام فى خان يونس ورفض أمريكى.. تطورات استعداد إسرائيل لغزو رفح

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة