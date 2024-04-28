"الأوقاف" تفتتح 19 مسجدًا.. الجمعة المقبل
أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 19 مسجدًا، الجمعة المقبل، منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله -عز وجل - مبنى ومعنى.
وأوضحت الأوقاف أن إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 942 مسجدًا منها 734 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و208 مساجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى الجمعة 3/ 5/ 2024م عدد 11964 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و269 مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1- مسجد محمد فريد خميس – مدينة العاشر من رمضان
مديرية أوقاف أسيوط
2- مسجد الرحمن البحري - قرية أمشول - مركز ديروط
3- مسجد سعد بن أبي وقاص - قرية بني رافع - مركز منفلوط
4- مسجد الرحمن - قرية الهدايا - مركز أسيوط
مديرية أوقاف الفيوم
5- مسجد البدوي - الإعلام - الفيوم جنوب
6- مسجد الريان الشرقي - الشواشنة - يوسف الصديق
7- مسجد الرحمن - الشواشنة - يوسف الصديق
8- مسجد الرحمة - منشأة حلفا - إطسا
مديرية أوقاف المنيا
9- مسجد علي بن أبي طالب - منشية الدهب - مركز المنيا
10- مسجد عمر بن عبدالعزيز - عزبة جابر - مركز مغاغة
11- مسجد الحاج قطب - نجع قطب - شلقام - مركز بني مزار
مديرية أوقاف سوهاج
12- مسجد عباد الرحمن - نجوع مازن شرق - دار السلام
13- مسجد التقوى - نجع بريدي - قرية الدويرات - المنشأة
مديرية أوقاف بني سويف
14- مسجد الأماني - قرية 1 - مركز سمسطا
مديرية أوقاف البحيرة
15- مسجد عمر بن الخطاب – قرية ششت الأنعام – مركز إيتاي البارود
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1- المسجد الجديد - الشلايلة - غرب بهجورة - نجع حمادي
مديرية أوقاف أسيوط
2- مسجد بلال بن رباح - الدلجاوي - ديروط
مديرية أوقاف بني سويف
3- مسجد السلام - قرية إفوة - الواسطى
مديرية أوقاف البحيرة
4- مسجد النور - قرية كنيسة أورين - مركز شبرا خيت