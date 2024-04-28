بوابة الثانوية العامة المصرية.. شروط التقديم في مراقبة الامتحانات 2024

بوابة الثانوية العامة المصرية من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر القائمة البحثية عبر جوجل حاليا قبيل أيام فقط من انعقاد الامتحانات لطلاب الشعبة العلمية والأدبية للعام الدراسي الحالي 2023 - 2024 حيث يمكن للمدرسين تقديم طلبات للمشتركة في امتحانات طلاب الثانوية العامة من خلاله.

بوابة الثانوية العامة المصرية

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة الثانوية العامة المصرية من خلال هذا الرابط (من هنا) للمشاركة في أعمال الامتحانات التي تجرى خلال الفترة من يوم 10 يونيو 2024 وحتى يوم 17 يوليو 2024 في كافة محافظات الجمهورية حيث أكدت الوزارة في خطاب رسمي وجهته لكافة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات أن التقديم للمشاركة في الامتحانات لا يقتصر على العاملين بالمدارس والإدارات التعلمية فقط بل العاملين في مديريات التربية والتعليم والوزارة أيضا مادامت تتوافر فيهم الشروط.

أكدت الوزارة أن التقديم سيكون عبر الموقع افلأكتروني فقط ولن يلتفت إلى التقديم الورقي عبر الاستمارات اليدوية وأن من ينطبق عليه الشروط يعرض نفسه للمسألة في حالة عدن التقديم على الموقع إلا إذا كان هناك اعتذار رسمي بسبب من الأسباب المتعارف عليها.

شروط التقديم في مراقبة امتحانات الثانوية العامة 2024

الحصول على مؤهل عالي بالنسبة لرئيس اللجنة.

أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها.

الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين لقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية.

خبرة في أعمال الامتحانات لا تقل عن ثلاثة سنوات وفي وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة.

توافر سمات شخصية وقيادية تساهم في النهوض بالعمل.

ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابع للجنة المرشح لها.

ألا يكون لديه أقارب من العاملين بالجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

نوعية أسئلة الثانوية العامة 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نوعية أسئلة الثانوية العامة 2024 ستكون 85 % أسئلة اختيار من متعدد و15 % مقالية من إجمالي الأسئلة ووفقا لمستويات التعقيد والتفكير سيتم توزيع الأسئلة بحيث تكون 30 % منها في مستوى معرفي وعقلي بسيط و40 % منها في مستوى معرفي وعقلي متوسط و30% منها في مستوى عالي.

إقرأ أيضاً