تشهد مؤشرات البحث على جوجل للطلاب وأولياء الأمور نشاطا ملحوظ عن رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024، بعد أن نبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الصف الثالث الثانوي تسجيل الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 وتقديم المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة ميلاد الطالب وصورة من بطاقة الرقم القومي.

رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الثانوي 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم



وقالت الوزارة إنه يمكن للطلاب تسجيل استمارة الثانوية العامة من خلال الدخول مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم واتباع الخطوات التالية:

أولاً في البداية يجب الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم، ثم بعد ذلك يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية، ثم بعد ذلك يتم اختيار منصة التقدم لامتحانات الثانوية العامة، ثم بعد ذلك يتم تسجيل الدخول، ثم بعد ذلك يتم تسجيل البريد الإلكتروني الموحد على منصة "Office 365"، ثم بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تسجيل الدخول، كذلك بعد ذلك يتم كتابة الرقم السري المرتبط بالبريد الإلكتروني، ثم بعد ذلك تظهر استمارة الثانوية العامة، ثم يقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة، ويقوم الطالب برفع المستندات، ثم يتأكد الطالب من صحة البيانات المكتوبة والأوراق المرفوعة، ثم بعد ذلك يتم الضغط على حفظ، ثم بعد ذلك يتم طباعة استمارة الثانوية العامة 2024.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

كما أتاحت المدارس الثانوية العامة بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، إمكانية تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 من خلال شئون الطلاب التابع للمدرسة، موضحة أنه يجب حضور الطالب في المدرسة وإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2024.

المستندات المطلوبة لدخول الثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التعليم إن المستندات المطلوبة لدخول الامتحان تتضمن تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024، ويجب تقديم شهادة ميلاد الطالب بصورة ملونة، كما يجب تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، كذلك يجب تقديم 3 صور حديثة للطالب مقاس 6X4 ويشترط أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ومدون عليها اسم الطالب الرباعي أسفل الصورة وخلفها ويتم ختمها، ويجب تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وتقدر بـ 210 جنيهات للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.