بنك المعرفة المصري وزارة التربية والتعليم أهميته ورابط التسجيل عليه

بنك المعرفة المصري، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية عبر محركات البحث جوجل، من الطلبة والطالبات للاستفادة من المعلومات القيمة داخل بنك المعرفة المصري.

أهمية بنك المعرفة وزارة التربية والتعليم

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أهمية بنك المعرفة كالتالي:



١- عامل أساسي لكل طالب ومعلم فى العملية التعليمية، نظرًا للمعلومات المتاحة عليه مجانًا للطالب وللمعلم.

٢- دمج المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة سواء ابتدائي وأعدادى أو ثانوي على بنك المعرفة.

٣- يمكن للطالب أن يتلقى الدرس الخاص به على بنك المعرفة المصري عن طريق حسابه المسجل على بنك المعرفه برقمه القومي أو رقم ولى أمر.

٤- دخول بنك المعرفة مجانًا دون أى تكاليف مالية خاصة فى ظل إلغاء الكتب المدرسية فى بعض الصفوف وهى صفوف الأول والثاني والثالث الثانوي

٥- الاعتماد بشكل كبير على المصادر الإلكترونية المتاحة أمام الطالب سواء كانت منصات إلكترونية أو كانت بنك المعرفة مثلما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

إنشاء حساب في بنك المعرفة المصري

ويمكن للطلبة والطالبات الراغبين في تسجيل الدخول على بنك المعرفة، من خلال الرابط التالي:



ويتم تسجيل الدخول على بنك المعرفة من خلال الرابط الرسمي لموقع بنك المعرفة





ما الاستفادة من بنك المعرفة المصري؟

مميزات بنك المعرفة، له مميزات عديدة لطلاب الجامعات وأيضًا الطلاب الذين يعملون على الدراسات وغيرها وأيضًا من يقومون بعمل الماجستير والدكتوراه وغيرها من الدراسات المتعددة والمختلفة المجالات.

وترصد "الدستور" أبرز المزايا التى يقدمها بنك المعرفة المصري.

- يستخدم بنك المعرفة فى الإعداد للدراسات العليا ومجال البحث العلمي على مستوى الخريجين، بنك المعرفة المصري مفيد لممارسين مهنة الطب فهو يعمل على تحديث المعلومات والمهارات الخاصة بهم.

-متاح على بنك المعرفة كافة المنصات الخاصة بكل المجالات المختلفة، ويعمل بنك المعرفة على إعطاء كورسات تعليمية ويمنح بعدها شهادات معتمدة من المنصات والهيئات الدولية المتعاقد معها، بالإضافة إلى عمل الاختبارات اللازمة لذلك، ويضم بنك المعرفة جميع المناهج الدراسية لطلاب الابتدائية والإعدادية والثانوية.