الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية بمدارس القاهرة

طلاب
طلاب

انطلقت المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية لجميع الطلاب بمدارس القاهرة، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات، وفق الخريطة الزمنية عقب الانتهاء من تدريس المناهج نهاية شهر أبريل الجاري.

مراجعات مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل فرق من المعلمين المتميزين الذين لهم كفاءة فى التدريس بالإدارات التعليمية بوضع نماذج لامتحانات تدريبية تحت إشراف موجهي المواد الدراسية بالمديرية، لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، من خلال جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، مع توفير المناخ المناسب وتنظيم الوقت والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز مع تجنب التزاحم لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية، وإرسال كشوف معتمدة بأسماء الطلاب الحاضرين إلى مدارسهم الأصلية.

كما وجه مدير المديرية بالالتزام بتقديم تقرير يومي مجمع عن سير المراجعات، متضمنا كافة التفاصيل والإحصاءات الدالة على عدد الطلاب المستفيدين مؤيدا بصور وفيديوهات توثيقية لإرسالها إلى الإدارة المركزية لشئون المديريات بالوزارة.

تعليمات بشأن تأمين الامتحانات 

وكان قد أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تأمين عملية امتحان صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024، والمقرر عقدها يوم 8 مايو من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي.

وأكدت المديريات التعليمية، الالتزام بالتعليمات لتأمين امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، وهي تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، والتأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول، والمتواجد بها كراسات الأجوبة، على ان يحفظ الامتحان داخل مظروف مختوما بخاتم واضعي الامتحان، أو موقعا على الظرف بخط يديه.

كما تم التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين في أثناء فترة الامتحانات، وتشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات، وتأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا، وتأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة.

وشددت المديريات على ضرورة التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث، والتأمين الجيد لغرفة الكنترول.

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