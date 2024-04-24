الأربعاء 24 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

اختبارات صفوف النقل.. التصحيح داخل المدارس بعد إضافة درجات أعمال السنة

المدارس الابتدائية
المدارس الابتدائية

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد اختبارات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، بوضع أسئلة اختبارات صفوف النقل من خلال المعلمين الأوائل بالإدارات التعليمية.

وقال مصدر مسئول بديوان عام الوزارة لـ"الدستور"، إنه يتم تصحيح أسئلة امتحانات صفوف النقل، داخل المدارس تحت إشراف المعلمين الأوائل، مؤكدا التنبية على ضرورة الانتهاء من وضع درجات أعمال السنة ودرجات الاختبارات العملية للمواد العملي، قبل البدء في الامتحانات التحريرية.

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في سياق متصل، وزعت المدارس أرقام الجلوس على الطلبة والطالبات، استعدادًا لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه فى 8 مايو المقبل.

تعليمات مهمة بشأن تأمين الامتحانات

وأصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن تأمين عملية امتحان صفوف النقل في الفصل الدراسي الثاني 2023/ 2024، والمقرر عقدها يوم 8 مايو من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي. 

وأكدت المديريات التعليمية، الالتزام بالتعليمات لتأمين امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل، وهي تأمين الأسئلة والإجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، والتأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول، والمتواجد بها كراسات الأجوبة، على ان يحفظ الامتحان داخل مظروف مختوما بخاتم واضعي الامتحان، أو موقعا على الظرف بخط يديه.

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كما تم التنبيه المشدد بغلق البوابات وعدم دخول غير المتخصصين في أثناء فترة الامتحانات، وتشديد الرقابة والحراسة والنوبتجيات على أوراق الامتحانات، وتأمين بوابة المدرسة تأمينا دقيقا، وتأمين مكان حفظ أوراق الأسئلة.

وشددت المديريات على ضرورة التواصل السريع مع مسئول أمن الإدارة فور وقوع أي حدث، والتأمين الجيد لغرفة الكنترول، ويمنع منعا باتا استخدام الهاتف للمعلم والطالب، كما يمنع التدخين منعا باتا.

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