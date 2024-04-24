الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزيرالتعليم: القيادة السياسية تدعم "التعليم المنتج للإبداع والابتكار"

جانب من استقبال
جانب من استقبال الطلاب بمدارس المتفوقين

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حرصه على استقبال الطلاب بمدارس المتفوقين STEM، وتحفيزهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لتمثيل مصر بشكل مشرف في الخارج ورفع اسمها عاليا، مؤكدا أن القيادة السياسية تدعم "التعليم المنتج للإبداع والابتكار"، مع حرص الوزارة على دعم الطلاب للتقدم بشكل دوري لهذه المسابقة يأتي فى إطار اهتمامها بتنمية مهارات الابتكار الإبداعي، ونشر وتعزيز البحث العلمي وتقنيات العلوم والتكنولوجيا الممنهجة لدى الطلاب، اتساقًا مع ما تقوم به الوزارة من جهود لبناء منطومة متكاملة، لرعاية واكتشاف الطلاب الموهوبين فى مختلف المجالات إيمانا منها بأنهم من سيصنعون الفارق في مستقبل الوطن.

وزير التعليم يستقبل طلاب "STEM".. ويوجه بمعرض لابتكاراتهم وبحث تنفيذها

مسابقة الدولية "أيسف" في العلوم والهندسة

وأوضح الوزير، أن الوزارة تدعم المسابقة الدولية "أيسف" في العلوم والهندسة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى بذلت جهدا كبيرا فى تهيئة الطلاب من خلال إعداد العديد من المعسكرات لتنمية المهارات لدى الطلاب ومساعدتهم فى إعداد كل ما يتعلق بمشاريعهم لتقديمها فى المسابقة، مشيرًا إلى أنه قد تقدم لهذه المسابقة 504 طلاب، وتم تصفية عدد الطلاب إلى 24 طالبا من بينهم 3 طلاب من المدارس الخاصة، و21 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM".

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن هذه المشاركات توفر الفرصة للطلاب لعرض أفكارهم ومشروعاتهم المتميزة في مختلف المجالات، معربا عن خالص أمنياته لهم بالسداد والتوفيق والحصول على مراكز متقدمة في المسابقة.

txt

"التعليم" تعلن تنبيهات بشأن إجراء الاختبارات العلمية بمادة التربية الرياضية.. مستند

وكان قد استقبل الدكتور رضا حجازي، اليوم الأربعاء، الطلاب المشاركين فى المسابقة الدولية للعلوم والهندسة International Science and Engineering Fair (ISEF) بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي من المقرر عقدها في الفترة من 11 - 17 مايو 2024، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم لرفع اسم مصر عاليا في هذا المحفل الهام.

وضم الحضور في اللقاء الذي تضمن حضورا فعليا وحضور عبر تقنية الفيديو كونفرنس 24 طالبا من بينهم 21 طالبا من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا "STEM" بمحافظات (القاهرة، القليوبية، الإسكندرية، الدقهلية، كفر الشيخ، البحر الأحمر، الشرقية)، و3 طلاب من المدارس الخاصة بمحافظات القاهرة وسوهاج والدقهلية.

التعليم المنتج للإبداع والابتكار المسابقة الدولية أيسف اكتشاف الطلاب الموهوبين لوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM المسابقة الدولية للعلوم والهندسة

مواد متعلقة

وزير التعليم يستقبل طلاب "STEM".. ويوجه بمعرض لابتكاراتهم وبحث تنفيذها

الثانوية العامة 2024.. تعليمات مهمة للطلاب بشأن طريقة حل الامتحانات

"حجازي" ٢٤طالبا يشاركون في "أيسف" من بينهم ٢١ من "STEM" و٣ من المدارس الخاصة

امتحانات الثانوية العامة 2024.. كل ما تريد معرفته عن البابل شيت

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الجيزة

حجازي: التوسع فى زيادة عدد المدارس المعتمدة بجميع مراحلها الحاصلة على الاعتماد التربوي وضمان الجودة

انطلاق فعاليات المؤتمر العام لاتحاد المعلمين العرب بدولة المغرب

قريبًا.. "التعليم" تنشر فيديو توضيحي لطريقة الإجابة عن الأسئلة لطلاب الثانوية العامة

الأكثر قراءة

عاجل|استثمارات مبدئية 160 مليون دولار.. شركتان عالميتان تُخططان لتنفيذ مشروع ضخم فى مصر

لليوم الثانى على التوالى.. استمرار حملة مقاطعة شراء الأسماك بكفرالشيخ

فيديوهات مخلة وخناقات سوشيال ميديا.. القصة الكاملة للقبض على البلوجر نادين طارق

أسواق فارغة.. "خليه يعفن" تُجدى ثمارها فى الإسكندرية.. والأهالى: المقاطعة مستمرة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 24-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

٢٧ بورسعيد!

حسين دعسة

بعد 200 يوم على الحرب: قرابين الفصح اليهودى تظهر!

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

استدعاء كتيبتى احتياط.. عودة المقاومة تربك حسابات الاحتلال فى شمال غزة

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية