الأربعاء 24 أبريل 2024
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مصر

المديريات التعليمية تعلن تفاصيل عقد اختبارات صفوف النقل

جريدة الدستور

وجهت المديريات التعليمية، خطابا، للادارات التعليمية، يحتوى على تعليمات بشأن ضوابط امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني، وذلك استعدادًا لبدء الامتحانات، المقرر انطلاقها في 8 مايو، وفقًا للجداول المعلنه.

وحصلت "الدستور"، على نسخة من الخطاب، وجاء محتواه كالتالي: 

موانع المشاركة بالامتحانات 

أولا: إقرارات الموانع 

  1. يلزم أخد موانع على كل من يشارك فى اي خطوة عمل من خطوات أعمال الامتحانات
  2. استيفاء استمارة الموانع لجميع العاملين باللجنة.

ثانيا: موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل

وتشمل موانع الاشتراك في أعمال امتحانات النقل، الآتي:

 1-ألا يكون محروما من أعمال الامتحانات.

2 -ألا يكون محالًا للمحاكمة التأديبية.

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 3-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات من الذين يقومون بالتدريس لهم.

 4-ألا يكون المشاركون في أعمال الامتحانات مما لديهم أقارب حتى الدرجة الرابعة.

أعمال الامتحانات 

ثالثا: أعمال الامتحانات والمتابعة: 

1-  مراجعة ورقة الأسئلة (الأساسي - الاحتياطي) بدقة، والتأكد من دباجة الامتحان، ووضوح ورقة الأسئلة وسلامتها من الأخطاء اللغوية والعلمية (الطلاب العاديين، وطلاب الدمج).

2-  ممنوع مرور معلم المادة على اللجان في أثناء الامتحان، وعدم ملاحظة معلم المادة في مادته.

3-  أخذ الإقرارات المعتمدة اللازمة من مديري المدارس شخصيا باستلام أسئلة الامتحانات.

4- مراعاة الالتزام بمواعيد زمن بدء وانتهاء الامتحان طبقا للجداول المعلنة.

5-  يمنع منعا باتا دخول أي شخص داخل غرفة النظام والمراقبة لغير الأعضاء.

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تأمين الامتحانات

رابعا: تأمين عملية الامتحان

  1. تأمين الأسئلة والاجابة داخل غرفة مصبعة بالحديد محكمة الغلق والتأمين
  2. التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة
  3. مراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي فى نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والمتواجد بها كراسة الأجوبة.

جدير بالذكر، أن تنطلق امتحانات صفوف النقل بالفصل الدراسي الثاني، يوم 8 مايو المقبل. 

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لل
المديريات التعليمية ضوابط امتحانات صفوف النقل فصل الدراسي الثاني اقرارات الموانع موانع المشاركة بالامتحانات أعمال الامتحانات

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