تسجيل الدخول بنك المعرفة المصري.. التفاصيل الكاملة التي تحتاجها

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث جوجل على رابط بنك المعرفة وهو ما يزيد من ظهور رابط بنك المعرفة عبر محرك البحث جوجل، حيث يتساءل عدد كبير من الطلاب عن خطوات تسجيل الدخول عليه بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم بدمج المناهج الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة سواء ابتدائي اعدادي أو ثانوي على بنك المعرفة.

‏أوضحت وزارة التربية والتعليم الفني أن الدخول إلى بنك المعرفة يساعد الطلب بشكل كبير للغاية في معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالمناهج التعليمية وذلك من أجل معرفة كل ما هو جديد يخص المناهج التعليمية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

طريقة دخول والتسجيل في بنك المعرفة

الدخول على موقع بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط https://www.ekb.eg/ar/home

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول في أعلى الصفحة في اليمين.

الاختيار بين خيارين تسجيل الدخول إذا كان الطالب لديه حساب مسبق، أو إنشاء حساب جديد.

في حال كان الطالب لا يملك حسابًا سابقًا، فعليه الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد، وذلك حتي يتمكن من التسجيل في بنك المعرفة، وذلك حتي تفتح له صفحة يمكنه الاختيار فيه نوع الحساب، سواء كان حساب للأطفال أو التعليم الأساسي أو للباحثين أو للقراء.

الضغط على كلمة التعليم الأساسي ثم الضغط على كلمة تسجيل، والتي ستتيح صفحة جديدة لتسجيل كافة بيانات الطالب وأبرزها:

الاسم الأول والأخير.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف.

الرقم القومي.

تاريخ الميلاد.

بعد ملئ البيانات السابقة، يمكنك الضغط على كلمة الخطوة التالية والتي سيتم من خلالها الآتي:

اختيار التسجيل للطالب أو المعلم، بمجرد اختيار الطالب، عليك ملئ البيانات الخاصة بالمدرسة وعنوانها والسنة الدراسية.

ثم يمكنك الضغط على الخطوة التالية والتي ستتيح لك الآتي:

يتم قراءة شروط الاستخدام، ثم الموافقة عليها وإدخال الرقم التأكيدي، والذي بمجرد إتمامه سيتم إرسال رسالة على بريدك الإلكتروني المسجل، فيها اسم المستخدم والرقم السري.

ما هي أقسام بنك المعرفة

ينقسم بنك المعرفة المصري إلى 4 أقسام:

قسم الأطفال.

تخدم الأطفال من أعمار 6 إلى 14 عاما وتوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويجب إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي.

قسم الطلاب.

قسم الباحثين والطلاب الجامعيين.

قسم القراء العاديين، حيث يمكن التسجيل لأي شخص من خلال الأيقونة المناسبة له.

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