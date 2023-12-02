السبت 02 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

للمهتمين.. طرق التسجيل في بنك المعرفة وكيفية استخدامه للطلاب

بنك المعرفة
بنك المعرفة

طرق التسجيل في بنك المعرفة من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها فى الآونة الأخيرة من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

تسجيل دخول بنك المعرفة

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني على الطلاب، بضرورة الاستفادة من بنك المعرفة والاطلاع على الأسئلة التي يجري توفيرها من خلاله، ومنصة البث المباشر، ومنصة ذاكر ومنصة حصص مصر التعليمية، بوابة التعليم الإلكتروني.

خطوات تسجيل دخول بنك المعرفة المصري

 

الدخول على موقع بنك المعرفة المصري من خلال هذا الرابط https://www.ekb.eg/ar/home

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول في أعلى الصفحة في اليمين

الاختيار بين خيارين تسجيل الدخول إذا كان الطالب لديه حساب مسبق، أو إنشاء حساب جديد.

إذا كان الطالب لا يملك حسابًا سابقًا، فعليه الضغط على أيقونة إنشاء حساب جديد .

والتي ستفتح له صفحة يمكنه الاختيار فيه نوع الحساب، سواء كان حساب للأطفال أو التعليم الأساسي أو للباحثين أو للقراء.

 

انطلاق الدورة التدريبية "آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري" بجامعة الوادي الجديد

 

الضغط على كلمة التعليم الأساسي ثم الضغط على كلمة تسجيل، والتي ستتيح صفحة جديدة لتسجيل كافة بيانات الطالب وأبرزها:

الاسم الأول والأخير.

البريد الإلكتروني.

رقم الهاتف.

الرقم القومي.

تاريخ الميلاد.

بعد ملئ البيانات السابقة، يمكنك الضغط على كلمة الخطوة التالية:

اختيار التسجيل للطالب أو المعلم، بمجرد اختيار الطالب، عليك ملئ البيانات الخاصة بالمدرسة وعنوانها والسنة الدراسية، ثم الضغط على الخطوة التالية

يتم قراءة شروط الاستخدام، ثم الموافقة عليها وإدخال الرقم التأكيدي، والذي بمجرد إتمامه سيتم إرسال رسالة على بريدك الإلكتروني المسجل، فيها اسم المستخدم والرقم السري.

ينقسم بنك المعرفة المصري إلى 4 أقسام:

قسم الأطفال

تخدم الأطفال من أعمار 6 إلى 14 عاما وتوفر أنشطة ومصادر تعليمية ترفيهية، ويجب إنشاء حساب عن طريق أحد الوالدين أو الوصي.

قسم الطلاب.

قسم الباحثين والطلاب الجامعيين.

قسم القراء العاديين، حيث يمكن التسجيل لأي شخص من خلال الأيقونة المناسبة له.

طرق التسجيل بنك المعرفة وزارة التربية والتعليم موقع بنك المعرفة بنك المعرفة المصري

الأكثر قراءة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

عاجل| ياسر إبراهيم ينضم إلى القائمة.. الإصابات تضرب صفوف الأهلي قبل مونديال الأندية

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

"الوطنية للانتخابات" ترد على مزاعم حمل الناخبين صور أحد مرشحى الرئاسة أمام القنصليات

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

عمال "الحديثة للحفر" يلبون نداء الوطن للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالكويت (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

محمد الفايدي

الحوار بين الإقناع والتأثير

عبد الرحيم طايع

طريق الذهاب إلى رئاسة مصر

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

جثمانه فى غزة.. من هو أكبر ضابط إسرائيلى قُتل فى هجوم "7 أكتوبر"؟

كواليس سحب إسرائيل «وفد الموساد» من مفاوضات صفقة الأسرى.. ماذا حدث؟

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس