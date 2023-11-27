انطلاق الدورة التدريبية "آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري" بجامعة الوادي الجديد

نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات دورة تدريبية فى آليات البحث والاسترجاع ببنك المعرفة المصري، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، والدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

صرح بذلك الدكتور عمرو فتوح مدير وحدة المكتبة الرقمية، بأن الدورتين التدريبيتين بمركز تكنولوجيا المعلومات، بجامعة الوادى الجديد حاضر فيها نخبة من المتخصصين من فريق عمل بنك المعرفة المصري.

وأضاف أن الدورة استهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الأساسية.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي أن هذه الدورة تأتى فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" ودعمًا لجهود الإرتقاء بمجتمع المعرفة المصري وزيادة اهتمام وشغف المواطن المصري بالعلوم ودعم التعليم والبحث العلمي.



وأضاف رئيس الجامعة، أن إنشاء بنك المعرفة المصري يعد أحد أهم وأكبر المشروعات القومية المعرفية في مجال التعليم والبحث العلمي الذى يدعمه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.