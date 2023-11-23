جامعة الوادي الجديد تُطلق سلسة قوافل للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة

بدأت كلية الزراعة بـجامعة الوادي الجديد، إطلاق سلسلة من القوافل الزراعية للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بقرى الوادي الجديد وذلك بالتنسيق والتعاون بين كلية الزراعة ومديرية الزراعة بالمحافظة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وإشراف الدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، والدكتور حسين فرويز وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الفرقة الرابعة بالكلية.

القافلة تأتي ضمن جهود تنمية الريف المصري و" حياة كريمة"

وقال الدكتور أيمن كساب أن القافلة الزراعية استهدفت قرى ناصر الثورة بمركز الخارجة فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصري ورفع الوعى لدى المزارعين بكافة القضايا المتعلقة بالزراعة.

مناقشة كيفية الوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء

وذكر والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، أن القافلة ناقشت موضوعات النخيل وكيفية الوقاية والعلاج من سوسة النخيل الحمراء، وموضوع القمح وأهم الأصناف التي تجود بمحافظة الوادي الجديد، كم تناولت القافلة موضوع زراعة الطماطم ومشكلاتها بالمحافظة وكيفية رجوع قرية الثورة لسابق عهدها من أولى القرى إنتاجًا للطماطم إلى جانب قضايا الإنتاج الحيواني وكيفية التغذية الجيدة وانتاج سلالات ممتازة من الأبقار والأغنام والماعز، وتربية الأرانب ومشكلاتها وطرق التحصين ومواعيدها.

وفي الختام قدم المزارعون بقرى ناصر الثورة الشكر للأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة وفريق العمل المعاون له على تنظيم الجامعة لقوافل بيطرية وإرشادية زراعية.

قافلة بيطرية بقرى العبور بالخارجة لكلية الطب البيطري

استكملت كلية الطب البيطري بالجامعة الوادي الجديد مسيرة قوافلها البيطرية التي اطلقتها الجامعة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، حيث استهدفت القافلة اليوم قرى العبور (الشركة 17) بالخارجة.

وذلك برعاية وحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والدكتور مصطفى محمود المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة. والدكتور وليد سنوسى عميد كليه الطب البيطري، والدكتور صلاح جلبط وكيل كلية الطب البيطري لخدمة المجتمع وشئون البيئة، وذلك بمشاركة أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وطلاب من الفرقة الرابعة والخامسة بالكلية.

وصرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي لأهالي القرية أن إدارة الجامعة سوف تسعى جاهدة على توفير العديد من القوافل الطبية والبيطرية والزراعية والتوعوية.