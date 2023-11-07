الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الوادي الجديد تُشارك في منتدى "الحلم الأخضر" بجامعة أسيوط

جامعة الوادي الجديد
جامعة الوادي الجديد

شاركت جامعة الوادي الجديد بوفد طلابي في المنتدي البيئي تحت شعار «الحلم الأخضر» والذي تنظمه جامعة أسيوط بمشاركة جامعات الإقليم، برعاية كريمة من الدكتور عبدالعزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وبحضور الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشري

ومن أبرز الحامعات المشاركة في المنتدي البيئي هي جامعة الوادي الجديد، وجامعة أسيوط الأهلية، وجامعة الأزهر فرع أسيوط، وجامعة بدر، وجامعة سفنكس، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والكلية المصرية الألمانية بأسيوط، وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية فرع أسيوط، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي، والجامعة العمالية بأسيوط.

وقال الدكتور حسن عبداللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الملتقى البيئي يأتى فى إطار تحقيق التنمية المستدامة وحلم الجمهورية الجديدة في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، تحت شعار: «الحلم الأخضر»،والممتدة فعالياته خلال شهر نوفمبر الجاري وذلك دعمًا لمساعي الدولة المصرية الهادفة إلى التصدي لمشاكل البيئة، وتغير المناخ  وحرصًا منها على تكثيف توجهها نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة وتعزيز ركائز التنمية المستدامة وهو ما يستلزم تعاون قوي وبنّاء من كافة الجامعات والمؤسسات العلمية في مصر.

جامعة الوادي تشارك بمؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية 

كما شاركت جامعة الوادي الجديد في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي بحضور الدكتور أيمن يوسف كساب عميد الكلية الزراعة والدكتور حاتم حمدون وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محمود الكيلاوي رئيس قسم الدواجن في مؤتمر مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي والذي عقد بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني.

كما شارك في المؤتمر العديد من علماء مصر البارزين من شتي الجامعات المصرية والمعاهد والمراكز البحثية وعمداء ووكلاء كليات الزراعة وشخصيات بارزة ومتنوعة في قطاعات الدولة المختلفة ووفود من عشرة دول أجنبيه وعربية. 

جامعة الوادي الجديد المنتدى البيئي الحلم الأخضر جامعات الإقليم تحقيق التنمية المستدامة حلم الجمهورية الجديدة الاستراتيجية الوطنية

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