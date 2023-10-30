جامعة الوادي الجديد تنفذ دورة تدريبية عن "التسويق الإلكتروني"

أنهى قسم الإعلام بكلية آداب جامعة الوادي الجديد فعّاليات الدورة التدريبية لوحدة التدريب الإعلامي بقسم الإعلام، بعنوان "التسويق الإلكتروني Digital Marketing"، والتي استمرت خلال يومي الأحد والاثنين ٢٩- ٣٠ أكتوبر، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد وإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور إسلام إبراهيم عامر عميد كلية الآداب والمشرف على قسم الإعلام

وأشاد الدكتور إسلام إبراهيم عامر عميد كلية الآداب، بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية المتخصصة لطلاب قسم الإعلام دعمًا لهم وصقل قدراتهم وإكسابهم المهارات الإعلامية التي تؤهلهم لسوق العمل.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود لطفي منسق قسم الإعلام بكلية الآداب أن القسم يحرص على توفير بيئة تعليمية متكاملة لصنع التميز، والبدء في تقديم دورات مهنية في مختلف فنون الإعلام الصحفية، والإذاعية، والتليفزيونية، وحملات العلاقات العامة والتسويق، من خلال وحدة التدريب الإعلامي بالقسم. لتحقيق أعلى استفادة تطبيقية للطلاب.

وأكد الدكتور أحمد سيد مدرس الصحافة بقسم الإعلام ومدرب التسويق الإلكتروني أن الدورة استهدفت تدريب الطلاب بشكل عملي على كيفية تصميم وتنفيذ الإعلانات الممولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بداية من إنشاء حساب وصفحة تجارية عبر الفيس بوك، وكيفية تهيئتها لعمل إعلان ممول، وكيفية صياغة المضامين التجارية، وكيفية تحرير وتصميم الصور لعمل إعلان لمشروع أو مؤسسة تجارية.

وأعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة فى هذة الدورة المتخصصة فى التسويق الالكترونى التى اكسبتهم مهارات جديدة تؤهلهم لسوق العمل.