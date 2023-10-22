"آداب الوادي الجديد" تنظم اللقاء التعريفي الرابع بين إدارة الكلية وطلابها

عقدت كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، اللقاء التعريفي بين إدارة الكلية وطلابها، وذلك بمقر كلية الآداب، بحضور دكتور خلف بدوي العفدري منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وإكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وطلبة الكلية.

برعاية الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسلام عامر عميد كلية الآداب، والدكتور محمد عبد السلام عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى محمود مصطفي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وصرح دكتور خلف بدوي، منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، بأن اللقاء بدأ بكلمة الدكتور إسلام عامر عميد الكلية رحب فيها بالطلاب الجدد، والحث على التعلم بجانب المشاركة فى الأنشطة الطلابية التي تنظمها إدارة رعاية الشباب بالكلية، مؤكدًا على أن مكاتب إدارة الكلية مفتوحة أمام جميع الطلاب، ودائمًا في خدمة كافة طلاب الكلية.

تعزيز قدرة الطلاب العلميه والمعرفيه

ثم تحدث الدكتور محمد عبد السلام وكيل الكلية لشئون الطلاب والتعليم بكلمة رحب فيها بالطلاب الجدد، وتعريف الطلاب بأقسام الكلية وإدارتها، وحث الطلاب على المشاركة الفاعلة فى الأنشطة الطلابية، والتي تسهم في تعزيز القدرات العلمية، والمعرفية، وإكسابهم الخبرات والمهارات الجديدة، ثم إتاح الفرصة للطلاب القدامي في عرض نبذة تعريفية مختصرة عن أقسام الكلية لزملائهم الجدد.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى محمود وكيل الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة ليست مكانًا فقط لتلقي العلم، بل توفر لطلابها مجالات متنوعة لصقل المواهب، وإكساب المعارف والخبرات، والتي تسهم في بناء علاقات اجتماعية قوية ومتزنة، تقوم على ثقافة الاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع الجامعي كافة.

وعرض إكرامي صباح مدير إدارة رعاية الشباب أهم ملامح خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2023 - 2024م، وانتهى اللقاء بفتح باب المناقشة والحوار مع الطلاب، والرد على كافة أسئلتهم واستفساراتهم من قبل إدارة الكلية.