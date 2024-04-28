الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، ارتفعت معدلات البحث بتلك الكلمات الدلالية من الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية، عبر محركات البحث جوجل، قبل انطلاق الإختبارات بأيام.

ينشر "الدستور" في التقرير التالي، تفاصيل عقد اختبارات الشهاده الثانوية العامة.

اختبارات المواد خارج المجموع

تنطلق اختبارات المواد خارج المجموع، للمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، لكافة الشعب، كالاتي:

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائى 2024 الترم الثانى

اختبارات امتحانات المواد الأساسية

بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية، وتعقد في جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 علمي وأدبي يوم 22 يونيو ويستمر حتي يوم 20 يوليو، وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وذلك لانضباط العملية التعليمية.


فيما يخص امتحانات مواد اللغات، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم الثلاثاء الموافق 3 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم
 

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم، كالاتي:

في يوم يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

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جدول الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه:

في يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، وفي يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، وفي يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

بينما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية، كالاتي:

في يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، وفي يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، وفي يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وفي يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق. 

جدول امتحانات الثانوية العامة ٢٠٢٤ اختبارات الشهادة الثانوية العامة المواد خارج المجموع امتحان مادة التربية الدينية امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء امتحانات مواد اللغات امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى الشعبة العلمية علوم

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