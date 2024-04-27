جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف السادس الابتدائي عبر محرك البحث جوجل عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2023/2024، حيث أعلنت مديريات التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024، حيث يختلف الجدول من محافظة لأخرى.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الجيزة

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني، لتبدأ الامتحانات في المواد المضافة للمجموع يوم الخميس 9 مايو، وتنتهي الامتحانات يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، وتأتي ترتيب المواد في جدول سادسة ابتدائي كالتالي:

الخميس 9 مايو: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 12 مايو: العلوم والمهارات المهنية.

الثلاثاء 14 مايو : اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

الخميس 16 مايو: الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 القاهرة

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني لطلاب المحافظة، حيث تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء 8 مايو 2024، وتنتهي الامتحانات يوم الاثنين الموافق 13 مايو المقبل، وتأتي ترتيب المواد في جدول سادسة ابتدائي كالتالي

الأربعاء 8 مايو: اللغة العربية.

الخميس 9 مايو: العلوم والتربية الدينية.

السبت 11 مايو: الدراسات الاجتماعية وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 12 مايو: الرياضيات والمهارات المهنية.

الإثنين 13 مايو: اللغة الإنجليزية

امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 الشرقية

اعتمدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الشرقية، جدول امتحانات سادسة ابتدائي الفصل الدراسي الثاني حيث يبدأ الطلاب امتحاناتهم يوم الإثنين 13 مايو، وينهونها يوم الخميس 16 مايو المقبل، ونوضح لكم ترتيب مواد امتحانات الصف السادس الابتدائي في الشرقية كالتالي:

الإثنين 13 مايو: امتحان اللغة العربية - امتحان التربية الدينية.

الثلاثاء 14 مايو: امتحان العلوم - امتحان الرياضيات.

الأربعاء 15 مايو: امتحان الدراسات - امتحان تكنولوجيا المعلومات.

الخميس 16 مايو: امتحان اللغة الأجنبية - امتحان المهارات المهنية.



امتحانات الترم الثاني للصف السادس الابتدائي 2024 المنوفية

وفي محافظة المنوفية يبدأ طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات آخر العاد الدراسي يوم الخميس 9 مايو المقبل كالتالي:

الخميس 9 مايو: الرياضيات - المهارات المهنية.

الأحد 12 مايو: اللغة الإنجليزية - الدراسات الاجتماعية.

الإثنين 13 مايو: العلوم - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الثلاثاء 14 مايو: اللغة العربية - امتحان التربية الدينية.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي محافظه المنيا 2024

يوم الأربعاء 8 مايو 2024

التربية الدينية - اللغة العربية

يوم الخميس 9 مايو 2024

العلوم - المهارات المهنية

يوم الإثنين 13 مايو 2024

الدراسات الاجتماعية - اللغة الإنجليزية

يوم الثلاثاء 14 مايو 2024

ICT الرياضيات - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات