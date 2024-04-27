«الأعلى للجامعات»: إدراج 13 جامعة مصرية فى تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم إدراج 13 جامعة مصرية في تصنيف QS للتخصصات الجامعية لعام 2024، الذي يشمل ترتيب أفضل 15559 جامعة على مستوى العالم، كما تم شهد التصنيف ظهور الجامعات في 38 تخصصًا، بزيادة 4 تخصصات عن العام الماضي.

ووجه الوزير بضرورة استمرار الجامعات في تقديم الدعم للباحثين لزيادة النشر العلمي في المجلات العلمية المرموقة؛ للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية في كُبرى التصنيفات العالمية، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم السبت في رحاب الجامعة المصرية اليابانية.

واستمع المجلس إلى عرض قدمه الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، تناول فيه الاستعداد لإطلاق النسخة الثالثة من المسابقة الشبابية 2024 لتمكين الشباب ودعم الابتكار وريادة الأعمال في مجال الصحة والسكان في الجامعات المصرية، التي تهدف رفع قدرات الشباب وحثهم على الإبداع وتنفيذ حملات توعوية مُجتمعية، ورفع مستوى الوعي حول قضايا السكان وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والمساواة بين الجنسين والتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن يتم اختيار 3 مبادرات لتقديم تمويل أولي لها للمُساهمة في تطوير تلك المبادرات وضمان استمرارها.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس استعرض تقريرًا حول دور المستشفيات الجامعية في استقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة، وتقديم كل الخدمات الطبية اللازمة لهم.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن وزير التعليم العالي وجه باستمرار استعداد المستشفيات الجامعية لاستقبال المرضى والجرحى القادمين من قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع وزارة الصحة وكل الوزارات والجهات المعنية بالدولة.

ووافق المجلس على رفع مشروع قرار إنشاء كلية العلوم بجامعة مدينة السادات لمجلس الوزراء.

وافق المجلس على اعتماد لوائح لبرامج دراسية جديدة لكلية الحقوق جامعة عين شمس.