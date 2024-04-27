السبت 27 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاشور يشيد بدور الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

اشاد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي بدور الجامعات في إطلاق القوافل الطبية والبيطرية والزراعية، والمُساهمة الإيجابية في بناء القدرات بالمجالات الصحية والبيئية والبيطرية والاجتماعية، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"؛ تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى كافة المحافظات.

كما أشاد الوزير خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات،اليوم السبت، بجهود الجامعات في تنمية الوعي الطلاب، من خلال تنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية، وتنظيم رحلات طلابية للمشروعات القومية الضخمة، حتى يتعرف الطلاب على حجم المشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى تنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب ومواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تهدد المجتمع وثوابته.

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حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

واستمع المجلس إلى تقرير حول أبرز الأنشطة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال شهر أبريل، وجاء في مُقدمتها اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وتطرَّق الاجتماع إلى العديد من الملفات الهامة، وأبرزها ملف إحياء "مسار آل البيت" وتطوير منطقة جنوب القاهرة التاريخية بما يدعم حركة السياحة ويُسهم في إحياء المناطق التراثية؛ لافتًا إلى أهمية الحفاظ على تلك المنطقة، ولا سيما في ظل ما تتفرد به من مبان أثرية وتراثية تزخر بها، وكذا التغلب على التحديات التي تعاني منها، بالإضافة إلى تسهيل حركة المرور في القاهرة.

كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا مع الدكتور أيمن عاشور، لمتابعة استعدادات تشغيل مستشفى 500 500 للأورام بالشيخ زايد، وللاطلاع على الموقف التنفيذيّ للأعمال في المستشفى والعيادات الخارجية التي تم الانتهاء من تنفيذها، والعمل على ضمان تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية، وبحث توفير شراكات مع كيانات عالمية متخصصة في تشغيل المنشآت الصحية الكُبرى؛ للاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال.

وترأس الوزير اجتماع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية؛ بهدف وضع حزمة من البرامج التدريبية، تهدف إلى التعريف بمعايير الاعتماد المُعتمدة من قِبل الهيئة، وتهيئة الأطقم الطبية والمنشآت الجامعية لتطبيق تلك المعايير بفعالية، تمهيدًا لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المنشآت الجامعية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات الجامعية، وتقديم التدريب اللازم للحصول على الاعتماد من هيئة الاعتماد والجودة.

 

للمستشفيات الجامعية كيانات عالمية متخصصة وتنظيم رحلات طلابية خدمة المجتمع المجالات الصحية

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