السبت 27 أبريل 2024
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مصر

وزير التعليم العالى يتفقد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، بجولة تفقدية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور هاني هلال رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة.

واستهل الوزير جولته بتفقد مكتبة السفيرة فايزة أبوالنجا المركزية، والتي تحتوي على مجموعة مُتميزة من الكُتب باللغة العربية، والإنجليزية، واليابانية، بالإضافة إلى تفقد المدرجات، والقاعات الدراسية، حيث يوجد 4 مدرجات بالجامعة سعة 250 طالبًا، وتم تزويدهم بعازل صوتي وتم تصميمهم وفقًا للطراز الياباني، بحيث لا يحتاج المُحاضر لاستخدام مكبرات الصوت ليصل الصوت إلى المتواجدين بآخر صف بالقاعة الدراسية.

كما تفقد الوزير أحد مباني الكليات الجديدة المخطط الانتهاء من استكمالها خلال الأشهر المقبلة، والذي يضم 12 معملًا، ومدرجين، و13 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية، فيما يضم المبنى الثاني المُخطط الانتهاء منه خلال عدة أشهر، 5 صالات للرسم الهندسي و6 معامل كمبيوتر، ومدرجين، و16 فصلًا دراسيًا، ومكاتب إدارية.

واشتملت الزيارة أيضًا على تفقد معمل الجرافين بمركز الدكتور أحمد الجوهري للتميز البحثي، والذي يُعد من المعامل الفريدة من نوعها في الشرق الأوسط.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الدكتور أيمن عاشور معرضًا للثقافة اليابانية، واطلع الوزير على أبرز ما يحتويه المعرض من عناصر تُعبر عن الثقافة اليابانية.

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وخلال جولته، ثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا في المجال الأكاديمي والبحثي والخدمي، مُشيدًا بحجم الإمكانات والتجهيزات الحديثة المُزودة بها الجامعة لتقديم تجربة تعليمية وبحثية مُتميزة، والتي جعلت الجامعة مقصدًا لعدد كبير من الطلاب الوافدين.

وأوضح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة، أن الجامعة تضم العديد من الكليات والبرامج الدراسية المتميزة، التي تم إنشاؤها بشراكة كاملة مع كُبرى الجامعات اليابانية، وهي (كلية الهندسة، كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات، كلية الفن والتصميم، برنامج الصيدلة، برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، برنامج هندسة العمارة المُستدامة، برنامج العلوم الأساسية والتطبيقية)، مشيرًا إلى أن البرامج الدراسية التي تُقدمها الجامعة تضُم العديد من التخصصات الحديثة، التي تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا هي جامعة بحثية حكومية مصرية ذات طبيعة خاصة، مملوكة بالكامل للحكومة المصرية، حيثُ تبلغ مساحة الحرم الجامعي 200 فدان، وتبلغ نسبة المباني 17% من إجمالي المساحة، كما اعتمد التصميم على توفير بنية أساسية على مستوى تقني مُتقدم، يُواكب أحدث الوسائط التكنولوجية ليكون الحرم الجامعي صديقًا للبيئة بإدارة إلكترونية ذكية، وحظيت الجامعة بافتتاح السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لها في عام 2020.

 

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