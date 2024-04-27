السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

جودة التعليم العالي والتوسع في التصنيع الزراعي أمام "الشيوخ" الأسبوع الجاري

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ عقد جلساته برئاسة المستشار  عبد الوهاب عبدالرازق عقد جلساته العامة خلال الأسبوع الجاري.

ويناقش المجلس يوم الإثنين المقبل طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن استيضاح سياسة الحكومة عن تحقيق جودة التعليم العالى ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

التوسع فى مجال التصنيع الزراعى.

كما تشهد الجلسة أيضا مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي لاستيضاح سياسة الحكومة عن تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعى.

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اجتماعات مكثفة للجان النوعية 
 

وعلى مستوى اللجان النوعية بالمجلس، تنظر لجنة الشئون التشريعية في ملف الأثر التشريعي للقانون رقم 4لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 137 لسنة 2006 بشأن تطبيق القانون المدنى على عقود الإيجار.

كما تشهد لجنة الشئون المالية والاقتصادية  مناقشة الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين بشأن دراسة الأثر التشريعى للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتواصل لجنة الشئون الخارجية والعربية، مناقشة آخر مستجدات العلاقات المصرية الأمريكية، |أما لجنة الصناعة فتناقش المنح المخصصة للمشروعات الصناعية.

مجلس الشيوخ الشيوخ جلسات مجلس الشيوخ التصنيع الزراعي التعليم العالي

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